Galatasaray'a UEFA Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir!

Buna göre eski grup etabının yerini lig aşamasının aldığı bir formata geçilirken takım sayısı 32'den 36'ya yükseldi. Lig aşamasını ilk 8'de tamamlayan takımlar doğrudan son 16 bileti alırken 9 ile 24. sıra arasındaki takımlar play-off'a oynayacağı açıklandı. Format değişikliğinin ardından UEFA, takımlara dağıtılan gelirleri de artırırken bu sezonun başında ödülleri 2027'ye kadar kapsayacak şekilde duyurdu.

UEFA'nın açıkladığı rapora göre sarı-kırmızılılar, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı için yaklaşık 19 milyon euroluk bir gelirin sahibi olacak. Bu ödül, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayan takımlara verildiği için sarı-kırmızılılar bu tutarı direkt kasasına koyacak.