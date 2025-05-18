Galatasaray'a UEFA Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında şampiyonluğunu ilan etti. Cimbom gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Sarı-kırmızılıların bu dev organizasyon için kasasına girecek o dev gelir ise belli oldu. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2025 Pazartesi 00:10 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2025 Pazartesi 00:14
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Buna göre eski grup etabının yerini lig aşamasının aldığı bir formata geçilirken takım sayısı 32'den 36'ya yükseldi. Lig aşamasını ilk 8'de tamamlayan takımlar doğrudan son 16 bileti alırken 9 ile 24. sıra arasındaki takımlar play-off'a oynayacağı açıklandı. Format değişikliğinin ardından UEFA, takımlara dağıtılan gelirleri de artırırken bu sezonun başında ödülleri 2027'ye kadar kapsayacak şekilde duyurdu.
UEFA'nın açıkladığı rapora göre sarı-kırmızılılar, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı için yaklaşık 19 milyon euroluk bir gelirin sahibi olacak. Bu ödül, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayan takımlara verildiği için sarı-kırmızılılar bu tutarı direkt kasasına koyacak.
Okan Buruk'un öğrencileri gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde alacağı her galibiyet için 2.1 milyon euroluk bir gelirin daha sahibi olacak. Beraberlikde ise Galatasaray 700 bin euro gelir sağlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunun gelir dağılımı şöyle:
Katılım bedeli: 18.62 milyon euro
Galibiyet: 2.1 milyon euro
Beraberlik: 700 bin euro
Play-off turuna katılım: 1 milyon euro
Son 16 turu: 11 milyon euro
Çeyrek final: 12.5 milyon euro
Yarı final: 15 milyon euro
Final: 18.5 milyon euro
Şampiyonluk: 6.5 milyon euro
DİĞER