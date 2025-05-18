CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a UEFA Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir!

Galatasaray'a UEFA Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında şampiyonluğunu ilan etti. Cimbom gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Sarı-kırmızılıların bu dev organizasyon için kasasına girecek o dev gelir ise belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2025 Pazartesi 00:10 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2025 Pazartesi 00:14
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'a UEFA Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir!

Galatasaray, Trendol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Bellona Kayserispor'u yenerek tarihindeki 25. şampiyonluğa ulaştı.

Galatasaray'a UEFA Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir!

Cimbom böylece Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını garantilerken gelecek sezon büyük bir gelirin sahibi olacak.

Galatasaray'a UEFA Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir!

UEFA tarafından düzenlenen Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde bu sezonla birlikte format değişikliğine gidilmiş ve turnuva sistemi değişmişti.

Galatasaray'a UEFA Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir!

Buna göre eski grup etabının yerini lig aşamasının aldığı bir formata geçilirken takım sayısı 32'den 36'ya yükseldi. Lig aşamasını ilk 8'de tamamlayan takımlar doğrudan son 16 bileti alırken 9 ile 24. sıra arasındaki takımlar play-off'a oynayacağı açıklandı. Format değişikliğinin ardından UEFA, takımlara dağıtılan gelirleri de artırırken bu sezonun başında ödülleri 2027'ye kadar kapsayacak şekilde duyurdu.

Galatasaray'a UEFA Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir!

UEFA'nın açıkladığı rapora göre sarı-kırmızılılar, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı için yaklaşık 19 milyon euroluk bir gelirin sahibi olacak. Bu ödül, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayan takımlara verildiği için sarı-kırmızılılar bu tutarı direkt kasasına koyacak.

Galatasaray'a UEFA Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir!

Okan Buruk'un öğrencileri gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde alacağı her galibiyet için 2.1 milyon euroluk bir gelirin daha sahibi olacak. Beraberlikde ise Galatasaray 700 bin euro gelir sağlayacak.

Galatasaray'a UEFA Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir!

Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunun gelir dağılımı şöyle:


Katılım bedeli: 18.62 milyon euro
Galibiyet: 2.1 milyon euro
Beraberlik: 700 bin euro
Play-off turuna katılım: 1 milyon euro
Son 16 turu: 11 milyon euro
Çeyrek final: 12.5 milyon euro
Yarı final: 15 milyon euro
Final: 18.5 milyon euro
Şampiyonluk: 6.5 milyon euro

Türk Telekom-Reklam
G.Saray'dan ezeli rakiplerine gönderme!
DİĞER
Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz 'Aile Saadeti' dizisini anlattı! "Çok farklı ters köşe bir roldeyim"
PKK'nın fesih kararı sonrası İmralı'ya ilk ziyaret! DEM Parti'den açıklama: Bozulan ilişkiyi onarıyoruz
G.Saray'dan flaş paylaşım!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme! "Sene 2035"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan ezeli rakiplerine gönderme! G.Saray'dan ezeli rakiplerine gönderme! 23:39
Şampiyon Barça evinde kayıp! Şampiyon Barça evinde kayıp! 23:22
G.Saray'da Buruk'tan flaş Osimhen sözleri! G.Saray'da Buruk'tan flaş Osimhen sözleri! 23:22
G.Saray'dan flaş paylaşım! G.Saray'dan flaş paylaşım! 23:20
G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme! "Sene 2035" G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme! "Sene 2035" 22:57
İşte Süper Lig'de 37. haftanın programı! İşte Süper Lig'de 37. haftanın programı! 22:53
Daha Eski
G.Saraylı futbolculardan sulu kutlama G.Saraylı futbolculardan sulu kutlama 22:50
Mou'dan G.Saray'a sert sözler! Mou'dan G.Saray'a sert sözler! 22:36
G.Saray'dan F.Bahçe ve Beşiktaş'a gönderme! G.Saray'dan F.Bahçe ve Beşiktaş'a gönderme! 21:54
F.Bahçeli taraftar G.Saraylılarla şampiyonluk kutladı! F.Bahçeli taraftar G.Saraylılarla şampiyonluk kutladı! 21:52
Başkan Erdoğan'dan G.Saray'a tebrik! Başkan Erdoğan'dan G.Saray'a tebrik! 21:46
Osimhen’den şampiyonluk sonrası açıklama! Osimhen’den şampiyonluk sonrası açıklama! 21:44