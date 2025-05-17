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Şampiyonluk antrenmanı
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın akşam Kayserispor'u ağırlayacak olan Galatasaray hazırlıklarına dün başladı. Bu hafta sonu şampiyonluğunu ilan etme şansı olan Aslan'da Ziraat Türkiye Kupası zaferi sonrası takıma bir gün izin verilmişti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. Üç grupta 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla bitti.
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