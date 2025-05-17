Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! 3 imza birden
Şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta olan Galatasaray'da gelecek sezon için çalışmalar başladı. Avrupa'da yarışmacı bir takım oluşturmak isteyen sarı kırmızılılar iç transferde harekete geçti. Yönetim birçok kulübün radarında olan 3 futbolcuya imza attıracak. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Takvim'de yer alan habere göre; Sarı kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün ile anlaşma sağladığı ve önümüzdeki hafta 3 isimle de sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
3 futbolcu bu sezon ligde Galatasaray'a 21 gol, 16 asistlik katkı sağladı.
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