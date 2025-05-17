Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! 3 imza birden

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Şu ana kadar Kaan Ayhan ve Torreira ile kontrat yenileyen Sarı-Kırmızılı yönetimin bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü 3 isimle nikah tazelemeye hazırlanıyor.