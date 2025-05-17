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Haberler Galatasaray Cimbom farka koşuyor

Cimbom farka koşuyor

Okan Buruk yönetiminde fırtına gibi esen Galatasaray, müzesini kupalarla doldurmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye Kupası'nı kazanan sarı-kırmızılılar, Türkiye'de kazandığı kupa sayısını 60'a çıkardı. 24 kez Süper Lig, 19 kez Türkiye Kupası ve 17 kez Türkiye Süper Kupası'nı kazanan Cimbom rakiplerine büyük bir fark attı. Aynı turnuvalar göz önüne alındığında ezeli rakiplerden Beşiktaş'ın müzesinde 37, Fenerbahçe'nin müzesinde ise 35 kupa bulunuyor. Yarın akşam evinde Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray, 25. Süper Lig şampiyonluğunu da ilan ederek kupa sayısını artırmayı hedefliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 06:51
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Cimbom farka koşuyor
Okan Buruk yönetiminde fırtına gibi esen Galatasaray, müzesini kupalarla doldurmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye Kupası'nı kazanan sarı-kırmızılılar, Türkiye'de kazandığı kupa sayısını 60'a çıkardı. 24 kez Süper Lig, 19 kez Türkiye Kupası ve 17 kez Türkiye Süper Kupası'nı kazanan Cimbom rakiplerine büyük bir fark attı. Aynı turnuvalar göz önüne alındığında ezeli rakiplerden Beşiktaş'ın müzesinde 37, Fenerbahçe'nin müzesinde ise 35 kupa bulunuyor. Yarın akşam evinde Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray, 25. Süper Lig şampiyonluğunu da ilan ederek kupa sayısını artırmayı hedefliyor.
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