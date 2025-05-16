Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan anlamlı destek!

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Şişli'de bulunan Down Cafe'ye destekte bulundu.

Barış Alper, down sendromlu bireylerin çalışarak para kazanma ve sosyalleşme imkanı bulduğu Down Cafe'yi ziyaret etti.

Down sendromlu bireylerle vakit geçiren 24 yaşındaki oyuncu, kendisi için hazırlanan sarı-kırmızılı pastayı kesti.

Down Cafe'nin ihtiyaçlarının karşılanması için destekte de bulunan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın antrenmanını izlemeleri ve takım arkadaşlarıyla tanışmaları için down sendromlu bireyleri Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne davet etti.

Alternatif Yaşamı Destekleme Derneği (ADER) Başkanı Saruhan Singen, yaptığı açıklamada, 2011'de ailelerin bir araya gelmesiyle kurulduklarını belirterek, "Derdimiz çocuklara farkındalık oluşturmak ve onların yaptıklarını dışarıya yansıtmak. 20 çocuğumuz var ve bu format Türkiye'de yok. Dörderli gruplar halinde 20 çocuğumuz burada maddi kazanç elde ediyor. Ben, eşim ve diğer anneler burada gönüllüyüz. Down sendromlu bireylerin farkındalıklarını artırabilmek için cumartesi günleri özel programlar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.