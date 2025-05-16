CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan anlamlı destek!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan anlamlı destek!

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Şişli'de bulunan Down Cafe'ye destekte bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025 Cuma 18:15
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan anlamlı destek!

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Şişli'de bulunan Down Cafe'ye destekte bulundu.

Barış Alper, down sendromlu bireylerin çalışarak para kazanma ve sosyalleşme imkanı bulduğu Down Cafe'yi ziyaret etti.

Down sendromlu bireylerle vakit geçiren 24 yaşındaki oyuncu, kendisi için hazırlanan sarı-kırmızılı pastayı kesti.

Down Cafe'nin ihtiyaçlarının karşılanması için destekte de bulunan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın antrenmanını izlemeleri ve takım arkadaşlarıyla tanışmaları için down sendromlu bireyleri Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne davet etti.

Alternatif Yaşamı Destekleme Derneği (ADER) Başkanı Saruhan Singen, yaptığı açıklamada, 2011'de ailelerin bir araya gelmesiyle kurulduklarını belirterek, "Derdimiz çocuklara farkındalık oluşturmak ve onların yaptıklarını dışarıya yansıtmak. 20 çocuğumuz var ve bu format Türkiye'de yok. Dörderli gruplar halinde 20 çocuğumuz burada maddi kazanç elde ediyor. Ben, eşim ve diğer anneler burada gönüllüyüz. Down sendromlu bireylerin farkındalıklarını artırabilmek için cumartesi günleri özel programlar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

G.Saray'a yeni Osimhen! Cimbom'dan scout transferi
Muslera için resmi transfer açıklaması!
DİĞER
Süper Lig'de Avrupa'yı garantileyen takımlar belli oldu! İşte takımlarımızın Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yolu...
CANLI | Dünyanın gözü İstanbul'da! Türkiye-Ukrayna-Rusya 3'lü zirvesi sona erdi: Karşılıklı bin esir takas edilecek
F.Bahçe'de flaş Mert Hakan gelişmesi!
F.Bahçe'de ayrılık kesinleşti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli boksörlerden Polonya'da 9 madalya birden! Milli boksörlerden Polonya'da 9 madalya birden! 16:54
Muslera için resmi transfer açıklaması! Muslera için resmi transfer açıklaması! 16:27
F.Bahçe'den olağanüstü seçimli genel kurul kararı! F.Bahçe'den olağanüstü seçimli genel kurul kararı! 15:33
Galatasaray'ın Kayserispor mesaisi başladı! Galatasaray'ın Kayserispor mesaisi başladı! 15:28
Kartal'ın Alanyaspor mesaisi sürüyor! Kartal'ın Alanyaspor mesaisi sürüyor! 15:24
Kerem Aktürkoğlu'ndan yaş sınırına tepki! Kerem Aktürkoğlu'ndan yaş sınırına tepki! 15:16
Daha Eski
Ümit Milli Futbol Takım'ımızın Karadağ ve Arnavutluk maçı ne zaman? Ümit Milli Futbol Takım'ımızın Karadağ ve Arnavutluk maçı ne zaman? 15:10
F.Bahçe'nin Eyüp mesaisi sürüyor! F.Bahçe'nin Eyüp mesaisi sürüyor! 14:56
Emre Belözoğlu için flaş İngiltere iddiası! Emre Belözoğlu için flaş İngiltere iddiası! 14:53
F.Bahçe'de flaş Mert Hakan gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Mert Hakan gelişmesi! 14:11
Boey transferinde olumlu geri dönüş Boey transferinde olumlu geri dönüş 13:15
Al Shabab'da devam edecek mi? Fatih Terim'den flaş yanıt Al Shabab'da devam edecek mi? Fatih Terim'den flaş yanıt 13:01