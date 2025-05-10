Transferde bomba iddia! Inter'in yıldızı Galatasaray'a mı geliyor?
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlamaya çok yakın. Sarı-kırmızılılarda 5. yıldız heyecanı yaşanırken transferde vites yükseltildi. Cimbom ile ilgili son olarak bomba iddia ise yurt dışından geldi. İşte detaylar...
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Interlive.it'in haberine göre Cimbom'un Fernando Muslera yerine kaleyi bir başka tecrübeli yıldız Yann Sommer'e emanet etmek istediği vurgulandı.
Haberde, "Yann Sommer, Galatasaray'ın transfer hedefleri arasına girdi. 3 yıllık kontrat yapılabilir." ifadeleri yer aldı.
Ayrıca İsviçreli yıldızın da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takıma gitmek istediği belirtildi.
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