CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Transferde bomba iddia! Inter'in yıldızı Galatasaray'a mı geliyor?

Transferde bomba iddia! Inter'in yıldızı Galatasaray'a mı geliyor?

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlamaya çok yakın. Sarı-kırmızılılarda 5. yıldız heyecanı yaşanırken transferde vites yükseltildi. Cimbom ile ilgili son olarak bomba iddia ise yurt dışından geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 11:06
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Transferde bomba iddia! Inter'in yıldızı Galatasaray'a mı geliyor?

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa çok yakın olan Galatasaray transferde vites yükseltti.

Transferde bomba iddia! Inter'in yıldızı Galatasaray'a mı geliyor?

Cimbom'un gündemine flaş isimler gelirken son olarak yurt dışından çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Transferde bomba iddia! Inter'in yıldızı Galatasaray'a mı geliyor?

Inter'in, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinde Barcelona'yı eleyerek finale çıkmasında çok büyük rol oynayan o futbolcunun adı Galatasaray ile anıldı.

Transferde bomba iddia! Inter'in yıldızı Galatasaray'a mı geliyor?

Interlive.it'in haberine göre Cimbom'un Fernando Muslera yerine kaleyi bir başka tecrübeli yıldız Yann Sommer'e emanet etmek istediği vurgulandı.

Transferde bomba iddia! Inter'in yıldızı Galatasaray'a mı geliyor?

Haberde, "Yann Sommer, Galatasaray'ın transfer hedefleri arasına girdi. 3 yıllık kontrat yapılabilir." ifadeleri yer aldı.

Transferde bomba iddia! Inter'in yıldızı Galatasaray'a mı geliyor?

Ayrıca İsviçreli yıldızın da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takıma gitmek istediği belirtildi.

Buruk'tan Devler Ligi kalecisi talebi!
Çakar'dan flaş hakem yorumu! "Rezalet..."
DİĞER
ATV’nin yeni bombası! 3 farklı ailenin gülme garantili hikayesi: "Aile Saadeti!"
Nobel’e aday gösterilecek hamle: Terörsüz Türkiye! | Başkan Erdoğan ve Bahçeli ilmek ilmek ördü... PKK bitiyor!
Beşiktaş'a gurbetçi bek!
Akyazı'da sezonun son derbisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bandırmaspor-Pendikspor maçı ne zaman? Bandırmaspor-Pendikspor maçı ne zaman? 11:45
Sakaryaspor-Esenler Erokspor maçı ne zaman? Sakaryaspor-Esenler Erokspor maçı ne zaman? 11:38
Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman? Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman? 11:34
Union Berlin - Heidenheim maçı ne zaman? Union Berlin - Heidenheim maçı ne zaman? 11:32
Fatih Karagümrük-Iğdır FK maçı ne zaman? Fatih Karagümrük-Iğdır FK maçı ne zaman? 11:30
Werder Bremen - Leipzig maçı ne zaman? Werder Bremen - Leipzig maçı ne zaman? 11:28
Daha Eski
Adanaspor-Boluspor maçı ne zaman? Adanaspor-Boluspor maçı ne zaman? 11:24
Bomba iddia! Inter'in yıldızı G.Saray'a... Bomba iddia! Inter'in yıldızı G.Saray'a... 11:06
Monaco - Lyon maçı ne zaman? Monaco - Lyon maçı ne zaman? 11:03
Brest - Lille maçı ne zaman? Brest - Lille maçı ne zaman? 10:58
Toulouse - Lens maçı ne zaman? Toulouse - Lens maçı ne zaman? 10:51
Montpellier - PSG maçı ne zaman? Montpellier - PSG maçı ne zaman? 10:48