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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Mertens'in Galatasaray'a hediyesi: Kevin De Bruyne! Kontrat detayları belli oldu

TRANSFER HABERİ | Mertens'in Galatasaray'a hediyesi: Kevin De Bruyne! Kontrat detayları belli oldu

Şampiyonluk geri sayımına geçen Galatasaray'da önümüzdeki sezonun çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Bu doğrultuda yıldız isimlerle görüşen sarı kırmızılılar, listesinde bulunan Kevin De Bruyne ile ilk teması kurdu. Belçikalı oyuncuya önerilen kontratın şartları belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ | Mertens'in Galatasaray'a hediyesi: Kevin De Bruyne! Kontrat detayları belli oldu

Bir yandan şampiyonluğa yürüyen Galatasaray, diğer yandan da yaz aylarında kadrosuna katacağı isimler için düğmeye bastı. Öncelikli bölgelerden biri 10 numara pozisyonu...

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TRANSFER HABERİ | Mertens'in Galatasaray'a hediyesi: Kevin De Bruyne! Kontrat detayları belli oldu

Dries Mertens'in ayrılacak olmasından dolayı bu bölgeye takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların listesinin ilk sırasında; Manchester City'den ayrılacağını açıklayan Kevin De Bruyne var. Sarı-kırmızılılar, 33 yaşındaki oyuncuyla ilk teması kurdu.

TRANSFER HABERİ | Mertens'in Galatasaray'a hediyesi: Kevin De Bruyne! Kontrat detayları belli oldu

MERTENS'TEN VİDEOLU TANITIM

De Bruyne transferinde İtalyan menajer George Gardi'ye yetkiyi verildi. Gardi de maddi şartları görüşmek için Belçikalı'nın menajeriyle görüşme yaptı.

TRANSFER HABERİ | Mertens'in Galatasaray'a hediyesi: Kevin De Bruyne! Kontrat detayları belli oldu

Bu transfer için Mertens de devreye girdi. 37 yaşındaki oyuncu, vatandaşıyla bir görüşme yaptı ve hem Galatasaray'ı hem de taraftarları anlattı, videoları izletti.

TRANSFER HABERİ | Mertens'in Galatasaray'a hediyesi: Kevin De Bruyne! Kontrat detayları belli oldu

Sarı-kırmızılıların De Bruyne'e 3+1 yıllık kontrat önerdiği ortaya çıktı. Başka teklifler de olan Bruyne'ü ikna turları sürüyor.

TRANSFER HABERİ | Mertens'in Galatasaray'a hediyesi: Kevin De Bruyne! Kontrat detayları belli oldu

TALİPLERİ ÇOK FAZLA

Kevin De Bruyne'e Galatasaray'ın yanı sıra İtalyan ekibi Napoli'nin de ciddi teklifi var. Ayrıca Suudi Arabistan'dan ve MLS'ten de Belçikalı oyuncuya teklifler geliyor.

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