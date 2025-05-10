TRANSFER HABERİ | Mertens'in Galatasaray'a hediyesi: Kevin De Bruyne! Kontrat detayları belli oldu
Şampiyonluk geri sayımına geçen Galatasaray'da önümüzdeki sezonun çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Bu doğrultuda yıldız isimlerle görüşen sarı kırmızılılar, listesinde bulunan Kevin De Bruyne ile ilk teması kurdu. Belçikalı oyuncuya önerilen kontratın şartları belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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MERTENS'TEN VİDEOLU TANITIM
Bu transfer için Mertens de devreye girdi. 37 yaşındaki oyuncu, vatandaşıyla bir görüşme yaptı ve hem Galatasaray'ı hem de taraftarları anlattı, videoları izletti.
Sarı-kırmızılıların De Bruyne'e 3+1 yıllık kontrat önerdiği ortaya çıktı. Başka teklifler de olan Bruyne'ü ikna turları sürüyor.
TALİPLERİ ÇOK FAZLA
Kevin De Bruyne'e Galatasaray'ın yanı sıra İtalyan ekibi Napoli'nin de ciddi teklifi var. Ayrıca Suudi Arabistan'dan ve MLS'ten de Belçikalı oyuncuya teklifler geliyor.
Kevin De Bruyne, bu sezon tüm kulvarlarda 36 maça çıktı ve 6 gol atarken, 8 de asist yaptı.
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