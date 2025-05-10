Galatasaray'da Okan Buruk'tan Trabzonspor maçı öncesi takıma uyarı!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk'tan takıma flaş uyarı geldi. İşte detaylar...
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İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:
"Ligde artık son virajdayız. Kazanmak elbette önemli ama bu başarıyı abartmadan karşılamanızı istiyorum. Hemen ardından Türkiye Kupası finali var. Sezonu çifte kupayla kapatmak bizim elimizde"
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