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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk'tan Trabzonspor maçı öncesi takıma uyarı!

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Trabzonspor maçı öncesi takıma uyarı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk'tan takıma flaş uyarı geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 15:28
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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Trabzonspor maçı öncesi takıma uyarı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda zorlu karşılaşmada Trabzonspor'a konuk olacak.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Trabzonspor maçı öncesi takıma uyarı!

Cimbom 5. yıldız hedefi doğrultusunda bu maçtan mutlaka 3 puanla ayrılmak istiyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Trabzonspor maçı öncesi takıma uyarı!

Karşılaşma öncesi teknik direktör Okan Buruk'tan oyuncularına dikkat çeken uyarılar geldi.

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