TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! İşte Bernardo Silva planı

Sezonu çifte kupa ile bitirmek isteyen G.Saray'da transfer çalışmaları sürüyor. Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde başarı isteyen sarıkırmızılılarda önemli bir yıldız gündeme geldi. Aslan'ın M.City'den Bernardo Silva'yı listesinde tuttuğu ve transfer hamlelerini planlandığı aktarıdlı. 2017'den beri Manchester City'de olan 30 yaşındaki futbolcunun yeni bir takıma gitmek isteyeceği bildirildi.

AYRILMA İHTİMALİ GÜÇLÜ

Manchester City'de yapılması beklenen kadro planlamasında Portekizli oyuncunun ayrılabileceği vurgulandı. Haziran 2026'da kontratı bitecek olan Bernardo Silva ile yolların ayrılabileceği bildirildi. Galatasaray'ın özellikle deneyimli futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadroya katılmak istendiği ifade edildi. Bernardo Silva bu sezon Manchester City forması ile45 resmi maça çıkarken 4 gol attı, 4 asist yaptı ve 3 bin 554 dakika süre aldı.