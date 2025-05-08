CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Trabzonspor-Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı!

Trabzonspor-Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya gelecek. Son olarak bu mücadeleyi yönetecek hakem belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 11:18 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 11:28
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor-Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Ligde 10 Mayıs Cumartesi saat 19.00'da oynanacak Trabzonspor-Galatasaray mücadelesini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

YARIN:

20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: Burak Pakkan

20.00 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam

10 Mayıs Cumartesi:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün

16.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe

19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

11 MAYIS PAZAR:

16.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK: Ümit Öztürk

19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor: Çağdaş Altay

19.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

12 MAYIS PAZARTESİ:

20.00 Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor: Arda Kardeşler

Galatasaray Trabzonspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i...
F.Bahçe'den forvet sürprizi!
DİĞER
Gülen Gözler'in müteahhit Yunus'uydu... Nejat Gürçen'in kızı bakın kim çıktı
Özel İmamoğlu'na 'X' attı! Provokatif paylaşımlardan o da muzdarip... Akıllara "Silivri'de telefon" itirafı geldi
G.Saraylılara Felix müjdesi!
Yusuf Akçiçek'in bonservisi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester United - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? Manchester United - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? 10:16
Bodo Glimt - Tottenham maçı hangi kanalda? Bodo Glimt - Tottenham maçı hangi kanalda? 10:09
İngilizler Mustafa Hekimoğlu'nun peşinde! İngilizler Mustafa Hekimoğlu'nun peşinde! 10:08
G.Saraylılara Felix müjdesi! G.Saraylılara Felix müjdesi! 09:53
Yusuf Akçiçek'in bonservisi belli oldu! Yusuf Akçiçek'in bonservisi belli oldu! 09:48
Liva'dan flaş karar! Veda mı ediyor? Liva'dan flaş karar! Veda mı ediyor? 09:29
Daha Eski
Bugünkü maçlar 8 Mayıs Perşembe 2025 Bugünkü maçlar 8 Mayıs Perşembe 2025 08:24
PSG final biletini kaptı! PSG final biletini kaptı! 00:07
"Osimhen, Türkiye üstü bir oyuncu" "Osimhen, Türkiye üstü bir oyuncu" 00:06
Canlı yayında flaş açıklama! F.Bahçe ve seçim... Canlı yayında flaş açıklama! F.Bahçe ve seçim... 00:06
F.Bahçe'ye dünya şampiyonu kaleci! F.Bahçe'ye dünya şampiyonu kaleci! 00:06
F.Bahçe ve G.Saray'dan forvet kapışması! F.Bahçe ve G.Saray'dan forvet kapışması! 00:06