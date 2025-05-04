Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Net Global Sivasspor maçı sonrası flaş hakem yorumu!

Son ayların belki de en enteresan golcüsü. İnanın dün maç seyredenler bir taraftan keyif aldılar, bir taraftan da 'Güç farkı, oyuncu kalitesi böyle olmamalı' demişlerdir. Sonuçta G.Saray kazanması gereken maçları güle oynaya, rölanti bir şekilde kazanmayı başarıyor.

Allah, Sivasspor'un yardımcısı olsun, belki de düşmenin en büyük adaylarından biri. Hakem Ozan Ergün benim bu sezon en beğendiğim hakemlerin başında geliyor. Vücut dili, faul tespitleri mükemmel ama dün iki net sarı kartı vermeyi unuttu.