Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Net Global Sivasspor maçı sonrası flaş hakem yorumu!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Net Global Sivasspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Mücadeleyi ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'nde değerlendirdi. İşte o sözler...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Son ayların belki de en enteresan golcüsü. İnanın dün maç seyredenler bir taraftan keyif aldılar, bir taraftan da 'Güç farkı, oyuncu kalitesi böyle olmamalı' demişlerdir. Sonuçta G.Saray kazanması gereken maçları güle oynaya, rölanti bir şekilde kazanmayı başarıyor.
Allah, Sivasspor'un yardımcısı olsun, belki de düşmenin en büyük adaylarından biri. Hakem Ozan Ergün benim bu sezon en beğendiğim hakemlerin başında geliyor. Vücut dili, faul tespitleri mükemmel ama dün iki net sarı kartı vermeyi unuttu.
Bunlardan biri ve en dikkat çekeni, Sanchez'e yapılan bir tekme var. Daha doğrusu tekme değil de bir çelme. Tartışmasız her yerde sarı.
Son dakikada Sivasspor'un golünü iptal etmesi ise skandal. Hem Mertens hem Sivaslı oyuncu ayağını uzatıyor. Topa vuran Mertens, ofsayttaki Sivaslı'ya geliyor. O da golü yapıyor. Fakat topa vuran Mertens olduğu için geri pas duruma hasıl oluyor ve ofsayt ortadan kalkıyor.
Hakem önce VAR yardımıyla golü veriyor, sonra kararını değiştiriyor ve faul icat ediyor. Eğer sonuç bu golle değişecek olsaydı Türk hakemliği yine sınıfta kalmış olacaktı.
DİĞER