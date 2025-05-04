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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Net Global Sivasspor maçı sonrası flaş hakem yorumu!

Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Net Global Sivasspor maçı sonrası flaş hakem yorumu!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Net Global Sivasspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Mücadeleyi ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'nde değerlendirdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 09:10
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Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Net Global Sivasspor maçı sonrası flaş hakem yorumu!

Hayat G.Saray ve G.Saraylı'ya güzel. Rakip sözüm ona düşmeme mücadelesi veriyor ama maça baktığımızda tam bir antrenman maçı. Tempoyu ayarlayan G.Saray, şov yapan G.Saray.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Net Global Sivasspor maçı sonrası flaş hakem yorumu!

Böyle maçlarda 'iyi oynadı, kötü oynadı' tartışması yapılmayacak kadar basit ve ruhu kaçmış maçlar. Oyuncular skora oynadılar. Osimhen iki tane attı, bir golde de ciddi payı var.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Net Global Sivasspor maçı sonrası flaş hakem yorumu!

Sol bek Eren sakatlanana kadar çok iyi oynadı. Hem Galatasaray hem Milli Takım için her geçen gün daha da olgunlaştırıyor futbolunu. Torreira, yine golcülüğünü konuşturdu.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Net Global Sivasspor maçı sonrası flaş hakem yorumu!

Son ayların belki de en enteresan golcüsü. İnanın dün maç seyredenler bir taraftan keyif aldılar, bir taraftan da 'Güç farkı, oyuncu kalitesi böyle olmamalı' demişlerdir. Sonuçta G.Saray kazanması gereken maçları güle oynaya, rölanti bir şekilde kazanmayı başarıyor.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Net Global Sivasspor maçı sonrası flaş hakem yorumu!

Allah, Sivasspor'un yardımcısı olsun, belki de düşmenin en büyük adaylarından biri. Hakem Ozan Ergün benim bu sezon en beğendiğim hakemlerin başında geliyor. Vücut dili, faul tespitleri mükemmel ama dün iki net sarı kartı vermeyi unuttu.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Net Global Sivasspor maçı sonrası flaş hakem yorumu!

Bunlardan biri ve en dikkat çekeni, Sanchez'e yapılan bir tekme var. Daha doğrusu tekme değil de bir çelme. Tartışmasız her yerde sarı.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Net Global Sivasspor maçı sonrası flaş hakem yorumu!

Son dakikada Sivasspor'un golünü iptal etmesi ise skandal. Hem Mertens hem Sivaslı oyuncu ayağını uzatıyor. Topa vuran Mertens, ofsayttaki Sivaslı'ya geliyor. O da golü yapıyor. Fakat topa vuran Mertens olduğu için geri pas duruma hasıl oluyor ve ofsayt ortadan kalkıyor.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Net Global Sivasspor maçı sonrası flaş hakem yorumu!

Hakem önce VAR yardımıyla golü veriyor, sonra kararını değiştiriyor ve faul icat ediyor. Eğer sonuç bu golle değişecek olsaydı Türk hakemliği yine sınıfta kalmış olacaktı.

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