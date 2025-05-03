CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a 17'lik 10 numara!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a 17'lik 10 numara!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürerken gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılıların o genç yetenek ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 14:07
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a 17'lik 10 numara!

Yeni sezonun planlamasına başlayan Galatasaray'ın hedeflerinden birisi de geleceğe yönelik yatırım yapmak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a 17'lik 10 numara!

Takvim'de yer alan habere göre Cimbom, Sırp futbolunun altın çocuğu olarak lanse edilen Andrija Maksimovic'le ilgileniyor. Scout ekibinin 17 yaşındaki orta alan oyuncusunu 2 yıldır takip ettiği ve sezon sonunda Kızılyıldız'a teklif yapılabileceği aktarılıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a 17'lik 10 numara!

Maksimovic'in gösterdiği performansla pek çok Avrupa devinin radarında olduğu vurgulanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a 17'lik 10 numara!

ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM!

Daha şimdiden 10 milyon Euro piyasa değerine ulaşan genç futbolcu orta alanın ortasında ve sağ kanatta görev yapabiliyor. Bu sezon Kızılyıldız formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Andrija Maksimovic 10 gol ve 9 asistlik harika bir performans gösterdi. Genç yetenek 7 kez de Sırp milli takımında oynadı.

Mourinho dünya yıldızını istedi! Tadic ve Dzeko gidiyor...
Mou için flaş karar! Beşiktaş'ı yenemezse...
DİĞER
Şimdilerin ünlü komedyenini tanıdınız mı? "Ne kadar gergin bir bebekmişim" diyerek paylaştı!
Başkan Erdoğan 9 ay sonra KKTC'de! Program yoğun: TEKNOFEST'i ziyaret edip yeni Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binalarının açılışını gerçekleştirecek
F.Bahçe En-Nesyri'nin bonservisini belirledi!
G.Saray'a dev engel! Berke için ezeli rakip devrede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray-Sivasspor maçı detayları! G.Saray-Sivasspor maçı detayları! 13:51
Borussia Dortmund-Wolfsburg maçı ne zaman? Borussia Dortmund-Wolfsburg maçı ne zaman? 13:47
Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim maçı ne zaman? Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim maçı ne zaman? 13:27
Union Berlin-Werder Bremen maçı ne zaman? Union Berlin-Werder Bremen maçı ne zaman? 13:19
Mou için flaş karar! Beşiktaş'ı yenemezse... Mou için flaş karar! Beşiktaş'ı yenemezse... 13:16
St.Pauli-Stuttgart maçı ne zaman? St.Pauli-Stuttgart maçı ne zaman? 13:12
Daha Eski
RB Leipzig-Bayern Münih maçı ne zaman? RB Leipzig-Bayern Münih maçı ne zaman? 12:56
Günün VAR hakemleri açıklandı! Günün VAR hakemleri açıklandı! 12:39
Everton-Ipswich Town maçı ne zaman? Everton-Ipswich Town maçı ne zaman? 12:22
Leicester City-Southampton maçı ne zaman? Leicester City-Southampton maçı ne zaman? 12:16
G.Saray maçının VAR'ı belli oldu! G.Saray maçının VAR'ı belli oldu! 12:05
Al Ahli-Kawasaki Frontale maçı ne zaman? Al Ahli-Kawasaki Frontale maçı ne zaman? 11:58