TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a 17'lik 10 numara!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürerken gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılıların o genç yetenek ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
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ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM!
Daha şimdiden 10 milyon Euro piyasa değerine ulaşan genç futbolcu orta alanın ortasında ve sağ kanatta görev yapabiliyor. Bu sezon Kızılyıldız formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Andrija Maksimovic 10 gol ve 9 asistlik harika bir performans gösterdi. Genç yetenek 7 kez de Sırp milli takımında oynadı.
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