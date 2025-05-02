Geldiği gibi gidiyor! Galatasaray'da transferde büyük pişmanlık
Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlama çalışmaları da sürüyor. Sarı-kırmızılılarda bu anlamda o futbolcuyla yolların ayrılmasına karar verildi. İşte detaylar...
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Galatasaray'da bu anlamda o futbolcuyla yolların ayrılmasına karar verildi.
Sarı-kırmızılılarda ara transfer döneminde alınan ancak beklenen etkiyi gösteremeyen Carlos Cuesta'ya gelecek teklifler hızlıca değerlendirilecek.
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