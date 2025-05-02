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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Geldiği gibi gidiyor! Galatasaray'da transferde büyük pişmanlık

Geldiği gibi gidiyor! Galatasaray'da transferde büyük pişmanlık

Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlama çalışmaları da sürüyor. Sarı-kırmızılılarda bu anlamda o futbolcuyla yolların ayrılmasına karar verildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 10:06
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Geldiği gibi gidiyor! Galatasaray'da transferde büyük pişmanlık

Galatasaray, bu sezon da Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak 5. yıldızı takmak istiyor.

Geldiği gibi gidiyor! Galatasaray'da transferde büyük pişmanlık

Cimbom, Teknik Direktör Okan Buruk önderliğinde hata yapmayarak 3 sezon üst üste ligde mutlu sona ulaşmayı planlıyor.

Geldiği gibi gidiyor! Galatasaray'da transferde büyük pişmanlık

Sarı-kırmızılılar şampiyonluk planları yaparken diğer yandan gelecek sezonun kadro çalışmalarına da başladı.

Geldiği gibi gidiyor! Galatasaray'da transferde büyük pişmanlık

Galatasaray'da bu anlamda o futbolcuyla yolların ayrılmasına karar verildi.

Geldiği gibi gidiyor! Galatasaray'da transferde büyük pişmanlık

Sarı-kırmızılılarda ara transfer döneminde alınan ancak beklenen etkiyi gösteremeyen Carlos Cuesta'ya gelecek teklifler hızlıca değerlendirilecek.

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