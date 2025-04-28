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Haberler Galatasaray Atom karınca

Atom karınca

Lucas Torreira, kariyerinde ilk kez üç resmi maçta üst üste gol atma başarısı gösterdi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
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Atom karınca

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Mario Lemina'nın takıma monte olmasıyla birlikte bambaşka bir kimliğe büründü. Gabonlu oyuncunun 11'e girmesinin ardından 8 numaraya evrilen Torreira, kariyerinde ilk kez üst üste üç resmi maçta da gol atma başarısı gösterdi. Geçen hafta oynanan Bodrum FK mücadelesinde G.Saray'ın gollerinden birini atan Atom Karınca, kupadaki Konyaspor maçında da ağları havalandırmıştı. Torreira dün de golünü attı ve bu sezon 5'inci kez gol sevinci yaşadı. Torreira'nın 7 de asistini bulunuyor.

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