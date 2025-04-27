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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Yunus Akgün: Sözleşme olayları...

Yunus Akgün: Sözleşme olayları...

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray deplasmanda İkas Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Yunus Akgün açıklamalarda bulundu. İşte Akgün'ün açıklamaları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 22:53
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Yunus Akgün: Sözleşme olayları...

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı İkas Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların başarılı oyuncusu Yunus Akgün, karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu. İşte Akgün'ün açıklamaları...

"BÖYLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

"Çok mutluyuz. Arda Turan ve Eyüpspor'u tebrik ederim. Onlar da iyi performans sergiliyor. Onların da Avrupa hedefi var. Bugün iyi oyunla galip geldik ve böyle devam etmek istiyoruz."

GOL ŞARKISI HAKKINDA

Gol şarkısına da değinen Yunus Akgün, "Abdülkerim Bardakcı bana kızıyor. 'O senin şarkın değil. Benim şarkım.' diyor. Milli takımda ilk o yapmıştı. Evimizde oynayacağımız ilk maçta bunu yaşamak istiyoruz." ifadelerini kulandı.

"KAYSERİSPOR MAÇINDA..."

Yunus, ligde şampiyon olacakları maçın daha belli olmadığına dikkati çekerek "İnşallah Kayserispor maçında şampiyon oluruz ama sonuçta bu futbol. Sezon başından beri hedefimiz 5. yıldız." diye konuştu.

YENİ SÖZLEŞME HAKKINDA

Sözleşmesiyle alakalı bir gelişmenin olmadığını dile getiren 24 yaşındaki oyuncu, şöyle devam etti:

"Ben sahaya odaklıyım. Ben sadece Galatasaray'ın şampiyonluğuna odaklıyım. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sözleşme olayları her zaman konuşulur. Onda bir problem yok. Sezon bitince zaten oturup konuşuruz."

"OSIMHEN BURADA OLDUĞU İÇİN ŞANSLIYIZ"

Victor Osimhen'in "büyük karakter" olduğunu dile getiren Yunus, "O burada olduğu için şanslıyız. Çok iyi bir futbolcu. Her zaman elinden geleni yapıyor. Bize katkısı çok büyük. Biz de ona elimizden geldiğince sahada katkı vermeye çalışıyoruz. O bana bir şeyler katıyor. Ben de ona bir şeyler katmaya çalışıyorum. Güzel bir ikili ilişkim var onunla." değerlendirmesinde bulundu.

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