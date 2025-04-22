TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Derrick Köhn kararı! Pazarlık yok
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Bundesliga temsilcisi Werder Bremen, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Derrick Köhn'ü kadrosunda tutmak istiyor. 26 yaşındaki sol bekin sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu yüksek bulan ve Galatasaray'la bonservis bedelinde indirim yapılması adına temas kuran Alman kulübü, sarı-kırmızılı yönetimden beklediği karşılığı alamadı. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
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Başarılı performansı sonrası Alman ekibi, Köhn'ü kadroda tutmak için harekete geçti.
Sky Sports muhabiri Florian Plettenberg'in aktardığı bilgilere göre; Werder Bremen, Galatasaray'a resmi olarak oyuncuyu kalıcı transfer etme isteğini iletti.
Ancak satın alma opsiyonunu yüksek bulan Alman kulübü, bu bedelin düşürülmesi için pazarlık yapmak istiyor.
GALATASARAY GERİ ADIM ATMIYOR
Galatasaray cephesi ise pazarlığa kapalı.
Sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmede belirtilen 5 milyon 125 bin Euro'luk opsiyonun geçerli olduğunu ve bu rakamdan taviz verilmeyeceğini bildirdi.
KÖHN, ALMANYA'DA KALMAK İSTİYOR
Öte yandan Derrick Köhn'ün, Almanya'da kalmak istediği ve Werder Bremen'de devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor.
2023-24 sezonunun devre arasında Hannover'den 3 milyon 350 bin Euro karşılığında transfer edilen 26 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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