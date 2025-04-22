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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Derrick Köhn kararı! Pazarlık yok

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Derrick Köhn kararı! Pazarlık yok

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Bundesliga temsilcisi Werder Bremen, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Derrick Köhn'ü kadrosunda tutmak istiyor. 26 yaşındaki sol bekin sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu yüksek bulan ve Galatasaray'la bonservis bedelinde indirim yapılması adına temas kuran Alman kulübü, sarı-kırmızılı yönetimden beklediği karşılığı alamadı. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 11:41
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Derrick Köhn kararı! Pazarlık yok

Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Derrick Köhn'ün bonservisini almak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Derrick Köhn kararı! Pazarlık yok

Ancak Galatasaray, bonservis konusunda geri adım atmıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Derrick Köhn kararı! Pazarlık yok

Sezon başında 5 milyon 125 bin Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralanan Gana asıllı Alman sol bek, Bremen formasıyla çıktığı 26 maçta 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Derrick Köhn kararı! Pazarlık yok

Başarılı performansı sonrası Alman ekibi, Köhn'ü kadroda tutmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Derrick Köhn kararı! Pazarlık yok

Sky Sports muhabiri Florian Plettenberg'in aktardığı bilgilere göre; Werder Bremen, Galatasaray'a resmi olarak oyuncuyu kalıcı transfer etme isteğini iletti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Derrick Köhn kararı! Pazarlık yok

Ancak satın alma opsiyonunu yüksek bulan Alman kulübü, bu bedelin düşürülmesi için pazarlık yapmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Derrick Köhn kararı! Pazarlık yok

GALATASARAY GERİ ADIM ATMIYOR

Galatasaray cephesi ise pazarlığa kapalı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Derrick Köhn kararı! Pazarlık yok

Sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmede belirtilen 5 milyon 125 bin Euro'luk opsiyonun geçerli olduğunu ve bu rakamdan taviz verilmeyeceğini bildirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Derrick Köhn kararı! Pazarlık yok

KÖHN, ALMANYA'DA KALMAK İSTİYOR

Öte yandan Derrick Köhn'ün, Almanya'da kalmak istediği ve Werder Bremen'de devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

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