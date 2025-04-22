TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Leverkusen çıkarması! Xhaka'nın yanında o isim de gündemde

Şampiyonluk hedefine her geçen hafta yaklaşan Galatasaray bir yandan da gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bayer Leverkusen'in deneyimli orta sahası Granit Xhaka için girişimlerini sürdüren sarı kırmızılıların, yine Alman ekibinde forma giyen stoper Jonathan Tah için de nabız yokladığı öne sürüldü.