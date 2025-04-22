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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Leverkusen çıkarması! Xhaka'nın yanında o isim de gündemde

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Leverkusen çıkarması! Xhaka'nın yanında o isim de gündemde

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, orta sahaya takviye planları doğrultusunda Bayer Leverkusen'in tecrübeli oyuncusu Granit Xhaka'yı gündemine aldı. İsviçreli yıldızla ilgili temaslarını sürdüren sarı-kırmızılıların, Xhaka'nın yanı sıra Alman ekibinden başka bir oyuncu için daha girişimlere başladığı öğrenildi. İşte o isim… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 12:57
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Leverkusen çıkarması! Xhaka'nın yanında o isim de gündemde

Şampiyonluk hedefine her geçen hafta yaklaşan Galatasaray bir yandan da gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Leverkusen çıkarması! Xhaka'nın yanında o isim de gündemde

Bayer Leverkusen'in deneyimli orta sahası Granit Xhaka için girişimlerini sürdüren sarı kırmızılıların, yine Alman ekibinde forma giyen stoper Jonathan Tah için de nabız yokladığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Leverkusen çıkarması! Xhaka'nın yanında o isim de gündemde

Yeni Asır'da yer alan habere göre; Tah'ın, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından, Xhaka transferi için Alman temsilcisiyle dirsek temasında olan Aslan'ın devreye girdiği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Leverkusen çıkarması! Xhaka'nın yanında o isim de gündemde

Jonathan Tah, teknik direktör Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen'de geçtiğimiz sezonki şampiyonluğun en önemli isimlerinden biri olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Leverkusen çıkarması! Xhaka'nın yanında o isim de gündemde

Piyasa değeri 30 milyon Euro olan 29 yaşındaki savunmacı bu sezon 45 karşılaşmada forma giyerken, rakip ağları 3 kez havalandırma başarısı gösterdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Leverkusen çıkarması! Xhaka'nın yanında o isim de gündemde

Öte yandan bir zamanlar Almanya Milli Takım Teknik Direktörü olan Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in de Alman ismi kadrosuna katmak için yönetime rapor verdiği ifade edildi.

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