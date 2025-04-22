TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Leverkusen çıkarması! Xhaka'nın yanında o isim de gündemde
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, orta sahaya takviye planları doğrultusunda Bayer Leverkusen'in tecrübeli oyuncusu Granit Xhaka'yı gündemine aldı. İsviçreli yıldızla ilgili temaslarını sürdüren sarı-kırmızılıların, Xhaka'nın yanı sıra Alman ekibinden başka bir oyuncu için daha girişimlere başladığı öğrenildi. İşte o isim… (GS spor haberleri)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Jonathan Tah, teknik direktör Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen'de geçtiğimiz sezonki şampiyonluğun en önemli isimlerinden biri olmuştu.
Piyasa değeri 30 milyon Euro olan 29 yaşındaki savunmacı bu sezon 45 karşılaşmada forma giyerken, rakip ağları 3 kez havalandırma başarısı gösterdi.
Öte yandan bir zamanlar Almanya Milli Takım Teknik Direktörü olan Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in de Alman ismi kadrosuna katmak için yönetime rapor verdiği ifade edildi.
DİĞER