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Haberler Galatasaray Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: F.Bahçe maçı dışında...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: F.Bahçe maçı dışında...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sipay Bodrum FK'yı ağırlayacakların maçın öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 19:28 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 19:35
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: F.Bahçe maçı dışında...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sipay Bodrum FK'yı ağırlayacakların maçın öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

''F.BAHÇE MAÇI DIŞINDA GOL YEMEDİ''

"Seyircimizden uzun süre uzak kaldık, bunun heyecanını yaşıyoruz. Bu stadyumda onlarla oynadığımız her maçta hem skor hem oyun olarak çok güçlü oldu. Bunu sürdürmek istiyoruz. Rakibimiz, Fenerbahçe maçı dışında gol yemedi. Trabzonspor maçında kupada 3 gol yedi. Diğer maçlarda gol yemeyen bir takım. Savunma üzerine oynadıklarını gösteriyor bu. Bugünkü kadro ekstra bir savunma özellikli. 4 tane stoper özellikli oyuncu var savunmada. Kanatların da savunmaya katılımını düşünürsek, geçiş hücumunu düşünecekler.

Bodrum, ligdeki maçlarda rakiplerini uyutan ve bundan faydalanan bir takım. O yüzden etkileyeci bir performansları var. Oyunu çabuk oynamalıyız ve üretmeliyiz. Bireysel yeteneklerin ön plana çıkması gerekiyor.

Oyuncularımızın performansları iyi. Son iki maça bakınca birçok şeyi doğru yaptık. Bugün de aynı kadroyla devam etmek istedim. Kulübeden gelecek oyncular da önemli. İyi bir 11'le başlıyoruz. Devamında gelecek oyuncular var.

Kupa maçı var, daha sonra lig maçımız var. Sağlam oyuncu grubuyla birlikte başarılı işler yaptık. Bugün de bunu yapmaya çalışacağız."

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