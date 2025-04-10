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Haberler Galatasaray Osimhen için aylar sonra gelen itiraf! "Onu Galatasaray'a ben getirdim"

Osimhen için aylar sonra gelen itiraf! "Onu Galatasaray'a ben getirdim"

Son dakika Galatasaray haberleri: Üst üste üçüncü, toplamdaysa 25. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızı takmayı hedefleyen Galatasaray, sezon başında Victor Osimhen'i renklerine bağlayarak dünyada manşetleri süslemişti. Nijeryalı golcünün sarı-kırmızılı takıma transferine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 11:30
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Osimhen için aylar sonra gelen itiraf! "Onu Galatasaray'a ben getirdim"

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Galatasaray, kadrosuna kattığı isimlerle adından sıkça söz ettirdi.

Osimhen için aylar sonra gelen itiraf! "Onu Galatasaray'a ben getirdim"

Sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferiyse açık ara Victor Osimhen oldu.

Osimhen için aylar sonra gelen itiraf! "Onu Galatasaray'a ben getirdim"

Cimbom, Napoli'de kadro dışı kalan Nijeryalı dünya yıldızın sezon sonuna kadar kiraladı.

Osimhen için aylar sonra gelen itiraf! "Onu Galatasaray'a ben getirdim"

Başarılı performansına Galatasaray forması altında da devam eden Osimhen, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Osimhen için aylar sonra gelen itiraf! "Onu Galatasaray'a ben getirdim"

Adı Manchester United, Chelsea, Arsenal, Juventus ve PSG gibi birçok dev kulüple anılan 26 yaşındaki süper yıldızın sezon sonunda geleceği için vereceği karar merakla bekleniyor.

Osimhen için aylar sonra gelen itiraf! "Onu Galatasaray'a ben getirdim"

Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Dries Mertens, Napoli'den de takım arkadaşı olan Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Osimhen için aylar sonra gelen itiraf! "Onu Galatasaray'a ben getirdim"

Ülkemizde bir dönem Trabzonspor forması da giyen eski futbolcu Obi Mikel'in 'Obi One Podcast' programına konuşan Mertens'in açıklamaları şu şekilde:

Osimhen için aylar sonra gelen itiraf! "Onu Galatasaray'a ben getirdim"

"OSIMHEN'İ BURAYA BEN GETİRDİM"

"Osimhen'i buraya ben getirdim. Harika bir oyuncu, üst düzey bir forvet. Şu anda onun gibi çok fazla forvet yok çünkü Lewandowski artık yaşlanıyor, Benzema artık sahalarda yok. Bence Victor şu an dünyadaki iyi üç forvetten biri ve şu anda bizimle oynuyor olması bizim için büyük bir şans. Onunla oynamak gerçekten ayrıcalık. Harika bir insan ve onu gerçekten çok seviyorum. Aramızda iyi bir iletişim var ve bu yüzden buraya gelmesine çok sevindim. Onun bir takım için neler yapabileceğini ve neler başarabileceğini biliyorum. Bu yüzden bizimle olması harika."

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