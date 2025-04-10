Osimhen için aylar sonra gelen itiraf! "Onu Galatasaray'a ben getirdim"

Başarılı performansına Galatasaray forması altında da devam eden Osimhen, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Adı Manchester United, Chelsea, Arsenal, Juventus ve PSG gibi birçok dev kulüple anılan 26 yaşındaki süper yıldızın sezon sonunda geleceği için vereceği karar merakla bekleniyor.