Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş Galatasaray açıklaması! Transfer olacak mı?
Son dakika Galatasaray haberi | Inter ve A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, geleceği ve Galatasaray'a olası transferi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Çalhanoğlu'nun açıklamaları… (GS spor haberleri)
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Ancak milli oyuncu, ilerleyen dönemde Galatasaray'a transfer ihtimalini de göz ardı etmedi.
"Zaman ne getirir bilemeyiz. Bir gün Galatasaray forması giymek benim için şereftir." diyerek sarı-kırmızılı camiaya açık kapı bıraktı.
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