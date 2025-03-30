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Haberler Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş Galatasaray açıklaması! Transfer olacak mı?

Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş Galatasaray açıklaması! Transfer olacak mı?

Son dakika Galatasaray haberi | Inter ve A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, geleceği ve Galatasaray'a olası transferi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Çalhanoğlu'nun açıklamaları… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2025 Pazar 15:01
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Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş Galatasaray açıklaması: "Benim için şereftir!"

Inter ve A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, geleceği ve Galatasaray'a transfer ihtimali hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş Galatasaray açıklaması: "Benim için şereftir!"

Deneyimli orta saha oyuncusu, Sabah'a verdiği röportajda kariyerine dair konuştu.

Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş Galatasaray açıklaması: "Benim için şereftir!"

"Galatasaraylı olduğunuzu ve o formayı bir gün giymek istediğinizi biliyoruz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Çalhanoğlu, "Şu an Inter'de çok mutluyum." şeklinde yanıt verdi.

Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş Galatasaray açıklaması: "Benim için şereftir!"

Ancak milli oyuncu, ilerleyen dönemde Galatasaray'a transfer ihtimalini de göz ardı etmedi.

Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş Galatasaray açıklaması: "Benim için şereftir!"

"Zaman ne getirir bilemeyiz. Bir gün Galatasaray forması giymek benim için şereftir." diyerek sarı-kırmızılı camiaya açık kapı bıraktı.

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