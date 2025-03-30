Ömer Üründül'den Okan Buruk'a eleştiri: Şansına güvenip ateşle oynamayı seviyor!
Son dakika Beşiktaş, Galatasaray haberi | Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlı ekip, dev derbide rakibini 2-1 mağlup ederek Galatasaray'a bu sezon ligdeki ilk yenilgisini tattırdı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de mücadele sonrası karşılaşmayı değerlendirdi. İşte detaylar... (BJK, GS spor haberleri)
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"Benim beklentim ikinci yarıda Okan Buruk'un hamleler yapmasıydı. Ama o her zaman şansına güvenip, ateşle oynamayı seviyor."
"Skora denge getirmişsin, rakip sahada derbi oynuyorsun, böyle bir pozisyonda çift santrforla oyuna devam edilir mi?"
"Üstelik de yaşadığı sakatlık nedeniyle Yunus Akgün'ün de fizik durumu hiç iyi değilken. Beşiktaş bu şartlarda yoğun bir baskı kurdu. Ama onlar da telaş yüzünden basiti zorlaştırıyorlardı."
"Sonunda bir şans golüyle skor avantajı sağladılar. 90 dakikanın sonuna kadar mücadelelerini disiplin içinde sürdürdüler. Ancak risk alan eksik Galatasaray karşısında geniş alanlarda pozisyon üretecek hiçbir olumlu varyasyon yapamadılar."
"Ama önemli bir galibiyet aldılar. Uzun süren sakatlıktan çıkan Paulista'yı iyi gördüm. Gedson alışılmış performansının altındaydı ama galibiyeti getiren golü attı."
"Solskjaer'in en büyük doğrusu, bitik yıldız santrforu Immobile'yi oynatmamasıydı. Galatasaray'da Barış Alper iyi niyetiyle çalıştı. Takımın en iyisi Eren'di.
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