Ömer Üründül'den Okan Buruk'a eleştiri: Şansına güvenip ateşle oynamayı seviyor!

"Galatasaray deplasman derbisinde hem önemli bir üç puan hem de namağlup ünvanını kaybetti."

"Maça Beşiktaş hızlı başladı, Galatasaray önce dengeledi, sonra kontrolü ele alır gibi oldu ve 23. dakikada Rafa Silva, hem gayreti hem kalitesiyle çok güzel bir gole imza attı."