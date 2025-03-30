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Haberler Galatasaray Ömer Üründül'den Okan Buruk'a eleştiri: Şansına güvenip ateşle oynamayı seviyor!

Ömer Üründül'den Okan Buruk'a eleştiri: Şansına güvenip ateşle oynamayı seviyor!

Son dakika Beşiktaş, Galatasaray haberi | Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlı ekip, dev derbide rakibini 2-1 mağlup ederek Galatasaray'a bu sezon ligdeki ilk yenilgisini tattırdı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de mücadele sonrası karşılaşmayı değerlendirdi. İşte detaylar... (BJK, GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2025 Pazar 11:59
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Ömer Üründül derbiyi değerlendirdi: Şansına güvenip ateşle oynamayı seviyor!

"Galatasaray deplasman derbisinde hem önemli bir üç puan hem de namağlup ünvanını kaybetti."

Ömer Üründül derbiyi değerlendirdi: Şansına güvenip ateşle oynamayı seviyor!

"Maça Beşiktaş hızlı başladı, Galatasaray önce dengeledi, sonra kontrolü ele alır gibi oldu ve 23. dakikada Rafa Silva, hem gayreti hem kalitesiyle çok güzel bir gole imza attı."

Ömer Üründül derbiyi değerlendirdi: Şansına güvenip ateşle oynamayı seviyor!

"Sonra Galatasaray 10 kişi kaldı. Skor üstünlüğüne sahip Beşiktaş için bu durum çok önemli bir avantaj oldu. Ancak devre sonunda sahneye Torreira çıktı. Kendisinden alışmadığımız uzak menzilli mükemmel bir gole imza attı."

Ömer Üründül derbiyi değerlendirdi: Şansına güvenip ateşle oynamayı seviyor!

"Benim beklentim ikinci yarıda Okan Buruk'un hamleler yapmasıydı. Ama o her zaman şansına güvenip, ateşle oynamayı seviyor."

Ömer Üründül derbiyi değerlendirdi: Şansına güvenip ateşle oynamayı seviyor!

"Skora denge getirmişsin, rakip sahada derbi oynuyorsun, böyle bir pozisyonda çift santrforla oyuna devam edilir mi?"

Ömer Üründül derbiyi değerlendirdi: Şansına güvenip ateşle oynamayı seviyor!

"Üstelik de yaşadığı sakatlık nedeniyle Yunus Akgün'ün de fizik durumu hiç iyi değilken. Beşiktaş bu şartlarda yoğun bir baskı kurdu. Ama onlar da telaş yüzünden basiti zorlaştırıyorlardı."

Ömer Üründül derbiyi değerlendirdi: Şansına güvenip ateşle oynamayı seviyor!

"Sonunda bir şans golüyle skor avantajı sağladılar. 90 dakikanın sonuna kadar mücadelelerini disiplin içinde sürdürdüler. Ancak risk alan eksik Galatasaray karşısında geniş alanlarda pozisyon üretecek hiçbir olumlu varyasyon yapamadılar."

Ömer Üründül derbiyi değerlendirdi: Şansına güvenip ateşle oynamayı seviyor!

"Ama önemli bir galibiyet aldılar. Uzun süren sakatlıktan çıkan Paulista'yı iyi gördüm. Gedson alışılmış performansının altındaydı ama galibiyeti getiren golü attı."

Ömer Üründül derbiyi değerlendirdi: Şansına güvenip ateşle oynamayı seviyor!

"Solskjaer'in en büyük doğrusu, bitik yıldız santrforu Immobile'yi oynatmamasıydı. Galatasaray'da Barış Alper iyi niyetiyle çalıştı. Takımın en iyisi Eren'di.

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