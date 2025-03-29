İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ligde kalan maçları!
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Bu mücadeleden ev sahibi Beşiktaş 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Cimbom şampiyonluk mücadelesinde önemli bir 3 puanı kaybetti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ligde kalan maçları ise merak ediliyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 22:34 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 22:39
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Fenerbahçe ise 65 puanla sarı-kırmızılıların ardından 2. sırada yer alıyor.
Bu mücadelenin ardından Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin kalan maçları merak ediliyor.
İŞTE GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI:
30. Hafta: BAY
31. Hafta: Reeder Samsunspor-Galatasaray
32. Hafta: Galatasaray-Sipay Bodrum FK
33. Hafta: İkas Eyüpspor-Galatasaray
34. Hafta: Galatasaray-Net Global Sivasspor
35. Hafta: Trabzonspor-Galatasaray
36. Hafta: Galatasaray-Bellona Kayserispor
37. Hafta: Göztepe-Galatasaray
38. Hafta: Galatasaray-RAMS Başakşehir
İŞTE FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI:
30. Hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
31. Hafta: Net Global Sivasspor-Fenerbahçe
32. Hafta: Fenerbahçe-Bellona Kayserispor
33. Hafta: Gaziantep FK-Fenerbahçe
34. Hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
35. Hafta: RAMS Başakşehir-Fenerbahçe
36. Hafta: Fenerbahçe-İkas Eyüpspor
37. Hafta: Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe
38. Hafta: Fenerbahçe-Tümosan Konyaspor
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