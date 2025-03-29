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Haberler Galatasaray İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ligde kalan maçları!

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ligde kalan maçları!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Bu mücadeleden ev sahibi Beşiktaş 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Cimbom şampiyonluk mücadelesinde önemli bir 3 puanı kaybetti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ligde kalan maçları ise merak ediliyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 22:34 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 22:39
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İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ligde kalan maçları!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ligde kalan maçları!

Bu kritik maçtan Beşiktaş 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ligde kalan maçları!

Karşılaşmanın ardından Galatasaray ligde 71 puanla lider konumda bulunuyor.

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ligde kalan maçları!

Fenerbahçe ise 65 puanla sarı-kırmızılıların ardından 2. sırada yer alıyor.

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ligde kalan maçları!

Bu mücadelenin ardından Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin kalan maçları merak ediliyor.

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ligde kalan maçları!

İŞTE GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI:

30. Hafta: BAY

31. Hafta: Reeder Samsunspor-Galatasaray

32. Hafta: Galatasaray-Sipay Bodrum FK

33. Hafta: İkas Eyüpspor-Galatasaray

34. Hafta: Galatasaray-Net Global Sivasspor

35. Hafta: Trabzonspor-Galatasaray

36. Hafta: Galatasaray-Bellona Kayserispor

37. Hafta: Göztepe-Galatasaray

38. Hafta: Galatasaray-RAMS Başakşehir

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ligde kalan maçları!

İŞTE FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI:

30. Hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

31. Hafta: Net Global Sivasspor-Fenerbahçe

32. Hafta: Fenerbahçe-Bellona Kayserispor

33. Hafta: Gaziantep FK-Fenerbahçe

34. Hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

35. Hafta: RAMS Başakşehir-Fenerbahçe

36. Hafta: Fenerbahçe-İkas Eyüpspor

37. Hafta: Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe

38. Hafta: Fenerbahçe-Tümosan Konyaspor

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