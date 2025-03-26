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Haberler Galatasaray Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek: Altına imzamı atarım!

Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek: Altına imzamı atarım!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın derbiye Türk hakem atanması kararı ile ilgili açıklamalarına destek verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 19:34 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 19:53
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Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek: Altına imzamı atarım!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın derbiye yabancı talep edilmesine rağmen yerli hakem atanmasıyla ilgili tepkisine destek verdi.

"ALTINA İMZAMI ATARIM"

Sarı kırmızılı kulübün başkanı Özbek, yaptığı açıklamada "Biz çeşitli defalar Beşiktaş'ın bu talebinin haklı olduğunu ve desteklediğimizi söyledik. Serdal başkanın bugün yaptığı açıklamalarının ekseriyetine imzamı atarım" ifadelerini kullandı.

SERDAL ADALI İSTİFA ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU!

Beşiktaş başkanı Serdal Adalı, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic'in yönettiğini hatırlatarak Beşiktaş-Galatasaray müsabakası için yabancı hakem talebini reddeden Türkiye Futbol Federasyonuna istifa çağrısında bulunmuştu.

Ayrıca Adalı, Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak derbi için hakem Yasin Kol'un atanmasını sert sözlerle eleştirmişti.

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Serdal Adalı'dan yerli hakem tepkisi!
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