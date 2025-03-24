TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan İlkay Gündoğan hamlesi! 1+1 yıllık sözleşme...

ÖNCE ŞAMPİYONLUK SONRA İMZA



Hem Lucas Torreira'nın olası ayrılığı hem de orta alanı güçlendirmek için sezon sonunda Manchester City ile sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki İlkay ile temasa geçilecek. Bedelsiz olarak transfer edilmek istenen tecrübeli oyuncuya 1+1 senelik sözleşme önerilecek.