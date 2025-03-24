TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan İlkay Gündoğan hamlesi! 1+1 yıllık sözleşme...
Galatasaray'da gelecek sezon için çalışmalar başladı. Sarı-kırmızılılar yaz transfer dönemi için oluşturulan listede İlkay Gündoğan'a öncelik verirken yönetimin sunmayı planladığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)
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Bir yandan 25. şampiyonluğuna uzanıp 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmaya çalışıyor. Üst üste üçüncü kez mutlu sona ulaşıp rakiplerine önemli bir mesaj vermek isteyen sarı-kırmızılılar, bu kez transferde hatasız ilerlemek istiyor.
Jelert, Jakobs ve Cuesta gibi isimlerle karavana atan yönetim, bu kez çalışmalara önceden başladı. Daha önce de ismi Galatasaray ile anılan ve her fırsatta kariyerinde parçalı formayı giymek istediğini belirten İlkay Gündoğan listedeki isimlerden birisi.
ÖNCE ŞAMPİYONLUK SONRA İMZA
Manchester City'nin futbolu bırakıp teknik heyete dahil olması için yaptığı teklifi geri çeviren ve Galatasaray'ı beklemeye başlayan İlkay'a teknik direktör Okan Buruk da yeşil ışık yakmıştı. Şampiyonluk yarışının netleşmesinin ardından İlkay ile masaya oturulacak ve resmi teklif iletilecek
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