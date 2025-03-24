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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan İlkay Gündoğan hamlesi! 1+1 yıllık sözleşme...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan İlkay Gündoğan hamlesi! 1+1 yıllık sözleşme...

Galatasaray'da gelecek sezon için çalışmalar başladı. Sarı-kırmızılılar yaz transfer dönemi için oluşturulan listede İlkay Gündoğan'a öncelik verirken yönetimin sunmayı planladığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan İlkay Gündoğan hamlesi! 1+1 yıllık sözleşme...

Bir yandan 25. şampiyonluğuna uzanıp 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmaya çalışıyor. Üst üste üçüncü kez mutlu sona ulaşıp rakiplerine önemli bir mesaj vermek isteyen sarı-kırmızılılar, bu kez transferde hatasız ilerlemek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan İlkay Gündoğan hamlesi! 1+1 yıllık sözleşme...

Jelert, Jakobs ve Cuesta gibi isimlerle karavana atan yönetim, bu kez çalışmalara önceden başladı. Daha önce de ismi Galatasaray ile anılan ve her fırsatta kariyerinde parçalı formayı giymek istediğini belirten İlkay Gündoğan listedeki isimlerden birisi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan İlkay Gündoğan hamlesi! 1+1 yıllık sözleşme...

ÖNCE ŞAMPİYONLUK SONRA İMZA

Hem Lucas Torreira'nın olası ayrılığı hem de orta alanı güçlendirmek için sezon sonunda Manchester City ile sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki İlkay ile temasa geçilecek. Bedelsiz olarak transfer edilmek istenen tecrübeli oyuncuya 1+1 senelik sözleşme önerilecek.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan İlkay Gündoğan hamlesi! 1+1 yıllık sözleşme...

Manchester City'nin futbolu bırakıp teknik heyete dahil olması için yaptığı teklifi geri çeviren ve Galatasaray'ı beklemeye başlayan İlkay'a teknik direktör Okan Buruk da yeşil ışık yakmıştı. Şampiyonluk yarışının netleşmesinin ardından İlkay ile masaya oturulacak ve resmi teklif iletilecek

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