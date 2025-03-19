Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Sezon sonunda veda ediyor
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray'da gelecek sezon için çalışmalara hız verildi. Kadroda düşünülmeyen isimlerle vedalaşacak. olan sarı-kırmızılılarda ilk ayrılık kesinleşti. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak ilk isim belli oldu.
KEREM DEMİRBAY VEDA EDİYOR
Galatasaray yönetiminden Kerem Demirbay'a takımdan ayrılması için izin çıktı.
Geldiği ilk sezonda attığı goller ve sergilediği performansla şampiyonlukta önemli pay sahiplerinden birisi olan tecrübeli futbolcu, bu yıl ise hem formasından hem de performansından uzak kaldı.
31 yaşındaki oyuncunun formunun yetersiz olduğunu düşünen teknik heyet, gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Kerem'e teklif gelmesi halinde satılması yönünde rapor sundu.
Kerem Demirbay bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maça çıktı.
Deneyimli oyuncu, 3 asistlik bir performans sergiledi.
Kerem'in sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
31 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 3.8 milyon Euro.
DİĞER