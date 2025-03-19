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Haberler Galatasaray Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Sezon sonunda veda ediyor

Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Sezon sonunda veda ediyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray'da gelecek sezon için çalışmalara hız verildi. Kadroda düşünülmeyen isimlerle vedalaşacak. olan sarı-kırmızılılarda ilk ayrılık kesinleşti. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 12:26
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Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Sezon sonunda veda ediyor

Trendyol Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden ve maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Sezon sonunda veda ediyor

Üst üste üçüncü, toplamdaysa 25. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızı takmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, yaz transfer dönemi için de kolları sıvadı.

Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Sezon sonunda veda ediyor

Gelecek sezon Avrupa'da başarı elde edecek bir kadro kurmak isteyen Aslan, takıma kazandıracağı yıldızların yanı sıra kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayıracak.

Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Sezon sonunda veda ediyor

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak ilk isim belli oldu.

Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Sezon sonunda veda ediyor

KEREM DEMİRBAY VEDA EDİYOR

Galatasaray yönetiminden Kerem Demirbay'a takımdan ayrılması için izin çıktı.

Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Sezon sonunda veda ediyor

Geldiği ilk sezonda attığı goller ve sergilediği performansla şampiyonlukta önemli pay sahiplerinden birisi olan tecrübeli futbolcu, bu yıl ise hem formasından hem de performansından uzak kaldı.

Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Sezon sonunda veda ediyor

31 yaşındaki oyuncunun formunun yetersiz olduğunu düşünen teknik heyet, gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Kerem'e teklif gelmesi halinde satılması yönünde rapor sundu.

Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Sezon sonunda veda ediyor

Kerem Demirbay bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maça çıktı.

Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Sezon sonunda veda ediyor

Deneyimli oyuncu, 3 asistlik bir performans sergiledi.

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