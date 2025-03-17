GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Osimhen için olay iddia! "Görüştüğü takım..."
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a geldiği günden bu yana sergilediği performansla gönüllerde taht kuran Osimhen için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Nijeryalı oyuncunun milli takımdan arkadaşı Ekong, oyuncunun görüştüğü takımlar hakkında konuştu. GS SPOR HABERLERİ
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Galatasaray'da yeniden formunu yükselten Victor Osimhen'in adı dev kulüplerle anılıyor. Nijeryalı golcünün bir sonraki adresi merak ediliyor.
Victor Osimhen'in milli takım arkadaşı William Troost-Ekong'tan yıldız oyuncu için transfer iddiaları geldi. Troost-Ekong Osimhen'in taraftarı olduğu takımı da açıkladı.
William Troost-Ekong, Talk Sport'taki açıklamasında; "Victor Osimhen'in Chelsea taraftarı olduğunu biliyorum, ancak aynı zamanda diğer takımlarla da görüşmeler yaptığını biliyorum. Her takıma kolayca adapte olabilir." dedi.
Ayrıca Osimhen için sözlerine devam eden futbolcu; "Liverpool'un gelecek sezon bir forvet alacağını biliyorum. Göreceğiz." iddiasında bulundu.
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