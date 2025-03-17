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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Osimhen için olay iddia! "Görüştüğü takım..."

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Osimhen için olay iddia! "Görüştüğü takım..."

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a geldiği günden bu yana sergilediği performansla gönüllerde taht kuran Osimhen için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Nijeryalı oyuncunun milli takımdan arkadaşı Ekong, oyuncunun görüştüğü takımlar hakkında konuştu. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 18:46
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Osimhen için olay iddia! "Görüştüğü takım..."

Galatasaray'da yeniden formunu yükselten Victor Osimhen'in adı dev kulüplerle anılıyor. Nijeryalı golcünün bir sonraki adresi merak ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Osimhen için olay iddia! "Görüştüğü takım..."

Victor Osimhen'in milli takım arkadaşı William Troost-Ekong'tan yıldız oyuncu için transfer iddiaları geldi. Troost-Ekong Osimhen'in taraftarı olduğu takımı da açıkladı.


GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Osimhen için olay iddia! "Görüştüğü takım..."

William Troost-Ekong, Talk Sport'taki açıklamasında; "Victor Osimhen'in Chelsea taraftarı olduğunu biliyorum, ancak aynı zamanda diğer takımlarla da görüşmeler yaptığını biliyorum. Her takıma kolayca adapte olabilir." dedi.

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