Zirvede tek başına

Süper Lig'de 28'inci haftanın açılış maçında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray, muhteşem bir zafere imza attı. Son haftalardaki kötü futboluyla eleştiri oklarının hedefinde oturan sarı-kırmızılılar, dün adeta eski günlerinden pasajlar sundu ve rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Maça ise Aslan'ın süper starı Victor Victor Osimhen damga vurdu. Nijeryalı yıldız, dakikalar 30'u gösterdiğinde Alvaro Morata'nın pasında tabelayı Galatasaray lehine değiştirdi.

3 DAKİKADA 2 GOL

Farkı artırmak için rakip kaleye yüklenen Galatasaray, 45'te penaltı kazandı. Topun başına bu kez Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Alvaro Morata geçti ve meşin yuvarlakla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. Bu golden 3 dakika sonra Victor Osimhen kendisinin ikinci Galatasaray'ın üçüncü golünü attı. İlk yarı 3-0 bitti. İkinci yarıda Victor Osimhen gollerine devam etti ve 52'de hat-trick yaptı. Maçı dört farklı kazanan cimbom, milli araya moralli girdi ve maç fazlasıyla Fenerbahçe'yle aradaki farkı 10'a çıkardı.