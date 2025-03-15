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Haberler Galatasaray Zirvede tek başına

Zirvede tek başına

Aslan evinde kükredi, Osimhen’in hat-trickine Morata eşlik etti. Harika bir oyun ortaya koyan cimbom, Antalyaspor’u 4 golle geçti ve milli araya galibiyetle girdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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Zirvede tek başına

Süper Lig'de 28'inci haftanın açılış maçında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray, muhteşem bir zafere imza attı. Son haftalardaki kötü futboluyla eleştiri oklarının hedefinde oturan sarı-kırmızılılar, dün adeta eski günlerinden pasajlar sundu ve rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Maça ise Aslan'ın süper starı Victor Victor Osimhen damga vurdu. Nijeryalı yıldız, dakikalar 30'u gösterdiğinde Alvaro Morata'nın pasında tabelayı Galatasaray lehine değiştirdi.

3 DAKİKADA 2 GOL

Farkı artırmak için rakip kaleye yüklenen Galatasaray, 45'te penaltı kazandı. Topun başına bu kez Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Alvaro Morata geçti ve meşin yuvarlakla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. Bu golden 3 dakika sonra Victor Osimhen kendisinin ikinci Galatasaray'ın üçüncü golünü attı. İlk yarı 3-0 bitti. İkinci yarıda Victor Osimhen gollerine devam etti ve 52'de hat-trick yaptı. Maçı dört farklı kazanan cimbom, milli araya moralli girdi ve maç fazlasıyla Fenerbahçe'yle aradaki farkı 10'a çıkardı.

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