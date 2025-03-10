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Haberler Galatasaray Buldozer

Buldozer

Alanya’yı da yıkan Osimhen, takımının attığı son 7 golün 5’ini kaydetti. Süper Lig'de 17. kez rakip fileleri havalandıran Nijeryalı futbolcunun attığı gollerle sarı-kırmızılılar 19 puan kazandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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Buldozer

Osimhen gibi bir yıldızın tadını çıkartıyor sarı-kırmızılılar. Her hafta attığı gollerin yanı sıra mücadelesi ve arzusuyla sahanın en iyilerinden birisi olan Nijeryalı futbolcu, Alanya'yı da deviren isim oldu. Karşılaşma 1-1 devam ederken 62'de Barış Alper Yılmaz'ın güzel ortasına iyi yükselerek fileleri havalandıran Victor Osimhen, takımına 4 hafta sonra galibiyeti getirdi. Ligde 17. golünü kaydeden dünya yıldızı, takımının ligde kazandığı 68 puanın 19'una katkı sağladı.

PIATEK'E YAKLAŞTI

Krallık yarışında zirvede bulunan Piatek ile arasındaki farkı 1'e düşüren Osimhen, takımının kaydettiği son 7 sayının 5'ini kaydetti. Rakip ceza alanında 8 kez topla buluşan, 3 hava topunun hepsini kazanan ikili mücadelelerde ise 7'de 6 yapan Osimhen sahanın en iyisi olmayı başardı. Sezon sonundaki geleceği şimdiden tartışılan Osimhen ile tribünler arasında kısa süre içerisinde inanılmaz bir bağ oluştu.

28

Osimhen bu sezon tüm kulvarlarda 23 gole imza atarken 5 de asist yaparak 28 kez skora katkıda bulundu.

Her maç final

Attığı golle 3 puanı getiren Osimhen maç bitiminde şu ifadeleri kullandı: "Takımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımız olmadan üç puan almaya enerjimiz yetmezdi. Her maçın final olduğunu biliyoruz. Momentumumuzu sürdürmeye çalışacağız. İlk yarı kötü geçti ancak 3 puanı alacağımızı biliyorduk. Morata ile oynamak inanılmazdı."

5

G.Saray, Alanya ile karşı karşıya geldiği son 5 maçı da kazandı.

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