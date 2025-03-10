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Haberler Galatasaray Barış Alper eskisi gibi

Barış Alper eskisi gibi

Ligde oynadığı son 6 karşılaşmada skor katkısı veremeyen Barış Alper, dün hem ilk golde şutu çeken isim oldu hem de Osimhen’e asist yaptı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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Barış Alper eskisi gibi

G.Saray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, son haftalardaki düşüşüne dün son verdi. Bu sezon kariyer rekoru kıran ancak Süper Lig'de forma giydiği son 6 karşılaşmada skor katkısı üretemeyen Barış Alper Yılmaz, Alanya'da gecenin yıldızları arasındaydı. Karşılaşma boyunca çok çabalayan Barış, 51. dakikada Aliti'nin kendi kalesine attığı golde şutu çeken isim olurken, 62'de ise Osimhen'in attığı kafa golünde ortayı yapan isim oldu. Osimhen'in golünden sonra sevincini teknik direktör Okan Buruk ile birlikte yaşayan Barış, günün en iyilerindendi.

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