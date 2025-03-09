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Haberler Galatasaray Ne yapsalar dönüyor

Ne yapsalar dönüyor

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Kale Arkası Youtube Kanalı'nda konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 06:50
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Ne yapsalar dönüyor

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Kale Arkası Youtube Kanalı'nda konuştu. Eray Yazgan, "Fenerbahçe'ye iteklemeler olmazsa, onların da çok zor maçları olduğunu düşünüyorum. Geçmişte olduğu gibi iteklemeler kendilerine yapılmazsa ciddi puanlar kaybedeceklerine inanıyorum. Fenerbahçe maçlarında 26 hafta içinde rakiplerine 10 tane penaltı verilmesi gerekiyordu. Verilmemiş" dedi. Sarı-kırmızılıların idarecisi "Drogba dahil, Mourinho hakkında paylaşımlar yapanlar PR çalışması. Ne yapsalar dönüyor kendilerini buluyor. Talisca'nın kendini komik şekilde yerlere atışı, Mourinho'nun zıplayışlarını falan hep birlikte izledik" diye ekledi.

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