Galatasaray'da Yunus Akgün: Ajax maçından sonra...

Galatasaray'da Yunus Akgün, Fenerbahçe'yi ağırlayacakları maç öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"İLK MAÇTA RAHAT KAZANDIK"

"Çok iyi hazırlandık. Motivasyonumuz yüksek. Maçın öneminin farkındayız. İlk maçta kendi oyunumuzla rahat kazanmıştık. Kazanıp önemli bir yol kat etmek istiyoruz şampiyonluk yolunda. Derbiler her zaman özeldir. Herkes bunun farkında. Benim için daha da özel, Galatasaray altyapısından yetiştiğim için. Takım arkadaşlarımı da motive ettim.

Herkes derbinin öneminin farkında. Maçtan önce kazandığımız, şampiyonluklara dair videoları herkese gösterdik. Yeniler de çok karakterli oyuncular, onlar da ellerinden geleni yapacaktır.

Fenerbahçe maçının önemi benim için çok ayrı. Bu maçta kadroda olmak, takım arkadaşlarımın yanında olmak istiyordum. Ajax maçından sonra kötü bir pozisyonda dizimde esneme oldu, şu an iyiyim, hazırım. Sahada katkı vermek istiyorum."