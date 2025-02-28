TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İlkay Gündoğan müjdesi!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılara son olarak Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'dan sevindiren haber geldi. İşte detaylar...
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İki sezon önce Manchester City'den ayrıldıktan sonra Sarı-Kırmızılılar'la görüşen ancak tercihini Barcelona'dan yana kullanan İlkay Gündoğan, yazın sürpriz bir şekilde Katalan ekibiyle yollarını ayırmıştı.
O dönem yine ismi Galatasaray ile anılan 35 yaşındaki futbolcu, Pep Guardiola'nın teklifi sonrası yeniden Manchester'ın yolunu tutmuştu.
Sarı-Kırmızılı renklere gönül verdiğini her seferinde dile getiren İlkay Gündoğan'ın sezon sonu teklif alması halinde bu kez Galatasaray'a kesin olarak "evet" diyeceği belirtiliyor.
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