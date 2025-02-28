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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İlkay Gündoğan müjdesi!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İlkay Gündoğan müjdesi!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılara son olarak Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'dan sevindiren haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İlkay Gündoğan müjdesi!

Son yıllarda neredeyse her transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelen İlkay Gündoğan konusunda yine oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İlkay Gündoğan müjdesi!

Takvim'in İngiliz basınından derlediği habere göre sezon sonunda kadroda büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Manchester City'nin yıldız futbolcuyla masaya oturacağını yazdı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İlkay Gündoğan müjdesi!

Haberde, İngiliz kulübünün eğer Galatasaray'a gitmek istemesi durumunda İlkay'ın opsiyonunu kullanmayacağı öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İlkay Gündoğan müjdesi!

İki sezon önce Manchester City'den ayrıldıktan sonra Sarı-Kırmızılılar'la görüşen ancak tercihini Barcelona'dan yana kullanan İlkay Gündoğan, yazın sürpriz bir şekilde Katalan ekibiyle yollarını ayırmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İlkay Gündoğan müjdesi!

O dönem yine ismi Galatasaray ile anılan 35 yaşındaki futbolcu, Pep Guardiola'nın teklifi sonrası yeniden Manchester'ın yolunu tutmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İlkay Gündoğan müjdesi!

Sarı-Kırmızılı renklere gönül verdiğini her seferinde dile getiren İlkay Gündoğan'ın sezon sonu teklif alması halinde bu kez Galatasaray'a kesin olarak "evet" diyeceği belirtiliyor.

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