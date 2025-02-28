TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a İlkay Gündoğan müjdesi!

İki sezon önce Manchester City'den ayrıldıktan sonra Sarı-Kırmızılılar'la görüşen ancak tercihini Barcelona'dan yana kullanan İlkay Gündoğan, yazın sürpriz bir şekilde Katalan ekibiyle yollarını ayırmıştı.

O dönem yine ismi Galatasaray ile anılan 35 yaşındaki futbolcu, Pep Guardiola'nın teklifi sonrası yeniden Manchester'ın yolunu tutmuştu.