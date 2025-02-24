  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray’da derbi öncesi tam motivasyon: “Ekstra bir prime ihtiyacımız yok!”

Galatasaray’da derbi öncesi tam motivasyon: “Ekstra bir prime ihtiyacımız yok!”

Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başkan Dursun Özbek ve yöneticilerle yaptığı görüşmede, derbinin camia ve taraftar için ne kadar önemli olduğunun bilincinde olduklarını vurguladı ve oyuncularının ekstra bir prime ihtiyaç duymadığını ifade etti. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 09:27
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray’da derbi öncesi tam motivasyon: “Ekstra bir prime ihtiyacımız yok!”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbi öncesinde futbolcularına net bir mesaj verdi: "Bu maçı kazanacağız."

Galatasaray’da derbi öncesi tam motivasyon: “Ekstra bir prime ihtiyacımız yok!”

Milliyet gazetesinin haberine göre, sarı-kırmızılı takımın teknik patronu, Başkan Dursun Özbek ve yöneticilerle yaptığı görüşmede, derbinin camia ve taraftar için taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Galatasaray’da derbi öncesi tam motivasyon: “Ekstra bir prime ihtiyacımız yok!”

Buruk'un, "Bu karşılaşmanın ne kadar değerli olduğunun farkındayız. Kazanmak için çok motiveyiz ve oyuncularım da bu hedef doğrultusunda son derece istekli. Tüm planlarımız galibiyet üzerine kurulu" dediği öğrenildi.

Galatasaray’da derbi öncesi tam motivasyon: “Ekstra bir prime ihtiyacımız yok!”

Prim konusuna da değinen Okan Buruk'un, "Bu maç bizim için çok özel. Bunun bilincindeyiz ve ekstra bir prime ihtiyacımız yok. Biz sahaya çıkıp işimizi yapalım, galibiyet kendiliğinden gelecektir" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Galatasaray’da derbi öncesi tam motivasyon: “Ekstra bir prime ihtiyacımız yok!”

Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelen ve öğlen saatlerindeki antrenmanı izleyen Başkan Özbek, ardından futbolcularla yemekte bir araya geldi.

Galatasaray’da derbi öncesi tam motivasyon: “Ekstra bir prime ihtiyacımız yok!”

Başkan Özbek'in takıma hitaben yaptığı konuşmada, "Size olan güvenimiz tam. Kazanacağınıza dair en küçük bir şüphemiz yok. Biz her zaman sizin yanınızdayız ve üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dediği öğrenildi.

Derbiye scout akını! İşte izlenecek isimler
REKLAM - TOD
DİĞER
Çifte kumrulardan ilk kare geldi! Derya Şensoy ve sevgilisi Yağız Can Konyalı'nın Atina keyfi çok konuşuldu!
AK Parti'de MKYK ve MYK'da köklü değişim! Usta isimler yorumladı! Serap Yazıcı Özbudun, Kürşad Zorlu...
F.Bahçe'de endişe veren transfer gelişmesi!
Trabzonsporlu yıldıza Alex benzetmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonsporlu yıldıza Alex benzetmesi! Trabzonsporlu yıldıza Alex benzetmesi! 08:54
24 Şubat 2025 Bugün hangi maçlar var? 24 Şubat 2025 Bugün hangi maçlar var? 08:00
Vlahovic attı! Juve kazandı Vlahovic attı! Juve kazandı 00:50
PSG zirvede hata yapmadı! PSG zirvede hata yapmadı! 00:50
F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibine şok! F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibine şok! 00:50
12 Dev Adam İzlanda'da mağlup! 12 Dev Adam İzlanda'da mağlup! 00:50
Daha Eski
Vlahovic attı! Juve kazandı Vlahovic attı! Juve kazandı 00:49
PSG zirvede hata yapmadı! PSG zirvede hata yapmadı! 00:45
F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibine şok! F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibine şok! 00:29
12 Dev Adam İzlanda'da mağlup! 12 Dev Adam İzlanda'da mağlup! 00:12
F.Bahçe'nin Rangers maçı için tarafsız saha iddiası! F.Bahçe'nin Rangers maçı için tarafsız saha iddiası! 00:08
Şenol Güneş'ten yeni transferler için açıklama! Şenol Güneş'ten yeni transferler için açıklama! 00:08