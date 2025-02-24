Galatasaray’da derbi öncesi tam motivasyon: “Ekstra bir prime ihtiyacımız yok!”
Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başkan Dursun Özbek ve yöneticilerle yaptığı görüşmede, derbinin camia ve taraftar için ne kadar önemli olduğunun bilincinde olduklarını vurguladı ve oyuncularının ekstra bir prime ihtiyaç duymadığını ifade etti. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
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Prim konusuna da değinen Okan Buruk'un, "Bu maç bizim için çok özel. Bunun bilincindeyiz ve ekstra bir prime ihtiyacımız yok. Biz sahaya çıkıp işimizi yapalım, galibiyet kendiliğinden gelecektir" ifadelerini kullandığı belirtildi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelen ve öğlen saatlerindeki antrenmanı izleyen Başkan Özbek, ardından futbolcularla yemekte bir araya geldi.
Başkan Özbek'in takıma hitaben yaptığı konuşmada, "Size olan güvenimiz tam. Kazanacağınıza dair en küçük bir şüphemiz yok. Biz her zaman sizin yanınızdayız ve üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dediği öğrenildi.
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