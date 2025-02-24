Galatasaray’da derbi öncesi tam motivasyon: “Ekstra bir prime ihtiyacımız yok!”

Milliyet gazetesinin haberine göre, sarı-kırmızılı takımın teknik patronu, Başkan Dursun Özbek ve yöneticilerle yaptığı görüşmede, derbinin camia ve taraftar için taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Buruk'un, "Bu karşılaşmanın ne kadar değerli olduğunun farkındayız. Kazanmak için çok motiveyiz ve oyuncularım da bu hedef doğrultusunda son derece istekli. Tüm planlarımız galibiyet üzerine kurulu" dediği öğrenildi.