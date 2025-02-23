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Fernando Muslera farkı
Cimbom'un kaptanı Fernando Muslera, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 32 derbiyle takımının ezeli rekabetteki en deneyimli oyuncusu olarak göze çarpıyor. 2011 yılından beri Galatasaray'da olan Uruguaylı kaleci, 27'si Süper Lig, 4'ü Süper Kupa ve 1'i Türkiye Kupası finali olmak üzere 32 kez Fenerbahçe derbisine çıktı. Muslera ayrıca kariyerinde en çok Fenerbahçe'ye karşı oynadı. Deneyimli eldivenin görev aldığı Fenerbahçe derbilerinde sarı-kırmızılı takim, 1'i hükmen olmak üzere toplam 13 kez sahadan galip ayrılırken, 9 defa da rakibine mağlup oldu. Derbilerde 10 mücadele ise beraberelikle sonuçlandı.
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