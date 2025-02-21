Tahkim Kurulu kararları açıklandı! Galatasaray'ın yabancı hakem itirazı...

Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Açıklanan kararda Galatasaray'ın yabancı hakem atanması konusu hakkındaki itirazı ise reddedildi.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

TFF Tahkim Kurulu 21 Şubat 2025 günlü (12) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2024/478 – K.2025/95

Erzurum Spor Futbol Kulübü'nün Alanya Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 29.08.2024 tarih ve E.2024/262 - K.2024/372 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

2. E.2024/556 – K.2025/96

Zonguldak Kömür Spor Sportif Hizmetleri A.Ş.'nin Futbolcu Yusuf Yıldız ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 25.10.2024 tarih ve E.2024/497- K.2024/563 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

3. E.2025/17 – K.2025/97

Bayburt İl Özel İdare Spor Kulübü'nün Futbolcu Görkem Can Güner ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 19.11.2024 tarih ve E.2024/629 - K.2024/664 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; ayrıntısı gerekçeli kararda belirtilmek üzere,

- Davada Bonus Alacağı başlığı altında incelenen ve karara bağlanan 100.000,00 TL'nin değerlendirme kısmında maddi hata neticesinde 10.000,00 TL olarak yazıldığı ancak söz konusu Bonus Alacağının 100.000,00 TL olduğu; belirtilen alacak kaleminin gerekçeli karar metni içinde ilgili kısımda "100.000,00 TL" alacağı şeklinde düzeltilmesine, oybirliğiyle,

- Davalının itirazının kısmen kabulü ile ayrıntısı gerekçeli kararda belirtilmek üzere karara bağlanan toplam 147.317,50 TL maç başı alacağının; 42.856,00 TL'sinin 25.03.2024 tarihinden, 42.856,00 TL'sinin 28.04.2024 tarihinden, 61.605,50 TL'sinin ise faiz başlangıç tarihinin dava tarihi 05.08.2024 olarak belirlenmesi suretiyle düzeltilerek onanmasına, oybirliğiyle,

4. E.2025/58 – K.2025/98

Arnavutköy Belediyesi Futbol Spor Kulübü'nün Futbolcu Onat Kutay Kurt ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.11.2024 tarih ve E.2024/634 - K.2024/679 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

5. E.2025/129– K.2025/99

Galatasaray A.Ş.'nin 20.02.2025 tarihli başvurusunda; Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 25. haftasında oynanacak Galatasaray A.Ş. – Fenerbahçe A.Ş. müsabakasının yabancı hakem tarafından yönetilmesine ilişkin TFF Yönetim Kurulu'nun 12.02.2025 tarihli ve 31 sayılı toplantıda Merkez Hakem Kuruluna yabancı hakem atanması hususunda yetki verilmesi ve yabancı hakem atanması kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliğiyle,

- Merkez Hakem Kurulu'nun Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 25. haftasında oynanacak Galatasaray A.Ş. – Fenerbahçe A.Ş. müsabakasına yabancı hakem atanmasına dair işlemin iptal talebine dair ise; TFF Tahkim Kurulu Talimatı'nın "Kurulun Yargı Yetkisi" başlıklı 2. maddesi ile Tahkim Kurulu'nun Yargı yetkisinin belirlendiği, talimat düzenlemesi ile itiraz edilebilecek kararların sınırlı sayıda belirlendiği, itiraza konu kararın ise Kurulun Yargı Yetkisi dâhilinde olmadığı anlaşıldığından itirazın usul yönünden reddine, oyçokluğuyla,

6. E.2025/130 – K.2025/100

Şanlıurfa Spor Kulübü'nün Futbolcusu Philip Gameli Awuku'nun PFDK'nın 18.02.2025 tarih ve E.2024-2025/768 – K.2024-2025/977 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Şanlıurfa Spor Kulübü'nün Futbolcusu Philip Gameli Awuku'nun rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 29.250,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

7. E.2025/131 – K.2025/101

Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nün Futbolcusu Volan Ethemi'nin PFDK'nın 18.02.2025 tarih ve E.2024-2025/761 – K.2024-2025/970 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nün Futbolcusu Volan Ethemi'nin müsabaka dördüncü hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 29.250,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle,

8. E.2025/132 – K.2025/102

Galatasaray A.Ş.'nin 21.02.2025 tarihli başvurusunda; Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 25. Haftasında oynanacak Galatasaray A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakasına Merkez Hakem Kurulu tarafından yabancı hakem atanması kararına karşı 20.02.2025 tarihinde TFF Yönetim Kurulu'na yapılan iptal talepli başvurunun yanıtsız bırakılarak reddedildiğine karar verilmesi ve TFF Yönetim Kurulu'nun kararının iptal edilmesine dair talebi incelendi Yapılan müzakere neticesinde; hukuka ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığından talebin reddine, oybirliğiyle,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu