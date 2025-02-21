  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray TRANSFER HABELERİ | Galatasaray'da Barış Alper'e çılgın teklif!

TRANSFER HABELERİ | Galatasaray'da Barış Alper'e çılgın teklif!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu için o İngiliz ekibinin yazın yeniden çılgın bir teklifle Cimbom'un kapısını çalacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABELERİ | Galatasaray'da Barış Alper'e çılgın teklif!

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz Avrupa'nın önemli kulüplerini peşinden koşturmaya devam ediyor.

TRANSFER HABELERİ | Galatasaray'da Barış Alper'e çılgın teklif!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, son iki transfer döneminde yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için çok uğraştı.

TRANSFER HABELERİ | Galatasaray'da Barış Alper'e çılgın teklif!

Galatasaray ise transfere izin vermedi. İngiliz ekibi, geride kalan transfer döneminde 25 milyon Euro teklif etti ancak bu rakam yeterli görülmedi.

TRANSFER HABELERİ | Galatasaray'da Barış Alper'e çılgın teklif!

Takvim'de yer alan habere göre West Ham United'ın sezon sonunda yeni bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

TRANSFER HABELERİ | Galatasaray'da Barış Alper'e çılgın teklif!

30 MİLYON EURO TEKLİF EDECEK

Konuşulan rakam ise 30 milyon Euro. Sarı- Kırmızılı yönetimin, 30 milyon Euro'luk teklifi kabul edip etmeyeceği ise merak ediliyor.

TRANSFER HABELERİ | Galatasaray'da Barış Alper'e çılgın teklif!

2021 yılından beri Galatasaray'da forma giyen Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABELERİ | Galatasaray'da Barış Alper'e çılgın teklif!

Süper Lig'de 22 maçta görev alan milli oyuncu, 10 gol atarken 1 de asist yaptı.

TRANSFER HABELERİ | Galatasaray'da Barış Alper'e çılgın teklif!

Cimbom, yıldız oyuncuyu 2021 yılında TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nden 2.1 milyon Euro'ya transfer etmişti.

TRANSFER HABELERİ | Galatasaray'da Barış Alper'e çılgın teklif!

Barış, 24 kez milli olurken 2 kez fileleri havalandırmayı başardı.

REKLAM - Türk Telekom
G.Saray'da Muslera'nın yerine 3 güçlü aday...
DİĞER
Eski eşi Feyza Aktan "Özcan Deniz'den şiddet görmedim" demişti...Gerçek gizli kalmaz
İBB Boğaz'daki talana göz yumuyor! Arazilere kaçak eklenti yapıldı! Şaibeli ilişki ortaya çıktı
İşte G.Saray'ın sezon sonu transferi!
F.Bahçe'den derbiye özel prim dopingi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Martens'ten F.Bahçe-G.Saray kıyaslaması! Martens'ten F.Bahçe-G.Saray kıyaslaması! 03:44
Martens'ten F.Bahçe-G.Saray kıyaslaması! Martens'ten F.Bahçe-G.Saray kıyaslaması! 03:44
Hubert: Çok kuvvetli bir rakip vardı Hubert: Çok kuvvetli bir rakip vardı 03:40
Yusuf Akçiçek: Tek odak noktam F.Bahçe Yusuf Akçiçek: Tek odak noktam F.Bahçe 03:40
Skriniar: İstediğimizi elde ettik Skriniar: İstediğimizi elde ettik 03:40
Hubert: Çok kuvvetli bir rakip vardı Hubert: Çok kuvvetli bir rakip vardı 03:26
Daha Eski
Yusuf Akçiçek: Tek odak noktam F.Bahçe Yusuf Akçiçek: Tek odak noktam F.Bahçe 03:22
Skriniar: İstediğimizi elde ettik Skriniar: İstediğimizi elde ettik 03:20
Derbinin gölgesinde Derbinin gölgesinde 02:17
Belçika'da Fener alayı Belçika'da Fener alayı 02:17
Mourinho: Önce döner ve dizi, sonra G.Saray! Mourinho: Önce döner ve dizi, sonra G.Saray! 02:11
F.Bahçe son 16'da! F.Bahçe son 16'da! 02:11