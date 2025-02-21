TRANSFER HABELERİ | Galatasaray'da Barış Alper'e çılgın teklif!

Takvim'de yer alan habere göre West Ham United'ın sezon sonunda yeni bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

30 MİLYON EURO TEKLİF EDECEK Konuşulan rakam ise 30 milyon Euro. Sarı- Kırmızılı yönetimin, 30 milyon Euro'luk teklifi kabul edip etmeyeceği ise merak ediliyor.