TRANSFER HABELERİ | Galatasaray'da Barış Alper'e çılgın teklif!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu için o İngiliz ekibinin yazın yeniden çılgın bir teklifle Cimbom'un kapısını çalacağı öğrenildi. İşte detaylar...
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Takvim'de yer alan habere göre West Ham United'ın sezon sonunda yeni bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.
30 MİLYON EURO TEKLİF EDECEK
Konuşulan rakam ise 30 milyon Euro. Sarı- Kırmızılı yönetimin, 30 milyon Euro'luk teklifi kabul edip etmeyeceği ise merak ediliyor.
2021 yılından beri Galatasaray'da forma giyen Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
Süper Lig'de 22 maçta görev alan milli oyuncu, 10 gol atarken 1 de asist yaptı.
Cimbom, yıldız oyuncuyu 2021 yılında TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nden 2.1 milyon Euro'ya transfer etmişti.
Barış, 24 kez milli olurken 2 kez fileleri havalandırmayı başardı.
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