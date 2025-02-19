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Haberler Galatasaray Alkışlar Lemina’ya

Alkışlar Lemina’ya

Çaykur Rizespor deplasmanında gelen kritik galibiyette oyuna son yarım saatte girip asist yapan Mario Lemina güven topladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 06:50
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Alkışlar Lemina’ya

Çaykur Rizespor deplasmanında gelen kritik galibiyette oyuna son yarım saatte girip asist yapan Mario Lemina güven topladı. Gabonlu orta saha, Galatasaray kariyerindeki ilk asistini Rize'de yaptı. Lemina aynı zamanda 2019-2020 sezonunda ilk golünü de Rize'ye atmıştı. 31 yaşındaki yıldız Çaykur Rizespor karşısında 30 dakikada 26 kez topla buluştu, 1 asist yaptı. Lemina ayrıca 15 isabetli pas, 2 şut pası, 3 ikili mücadele kazanma, 2 hava topu kazanma ve 3 sahipsiz top kazanma istatistikleri tutturdu.

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