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Haberler Galatasaray Çaykur Rizespor - Galatasaray maçına Alman VAR!

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçına Alman VAR!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasınının kapanış maçında Galatasaray - Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 12:15 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 12:33
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Çaykur Rizespor - Galatasaray maçına Alman VAR!

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alman Johann Pfeifer oldu.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, saat 20.00'de deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Müsabakada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Mustafa Savranlar yapacak. Dördüncü hakem ise Yiğit Arslan olacak.

Müsabakanın VAR koltuğunda ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Johann Pfeifer oturacak. Pfeifer'a, AVAR'da Kerem Ersoy eşlik edecek.

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