  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Eski hakemler yorumladı! Galatasaray-Adana Demirspor maçında penaltı kararı doğru mu?

Eski hakemler yorumladı! Galatasaray-Adana Demirspor maçında penaltı kararı doğru mu?

Galatasaray, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Adana Demirspor'u konuk etti. Eski hakemler, yarıda kalan maçtaki penaltı kararını ve pozisyonu yorumladı. İşte dikkat çeken o ifadeler... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 09:32
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eski hakemler yorumladı! Galatasaray-Adana Demirspor maçında penaltı kararı doğru mu?

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray'a konuk olan Adana Demirspor, sarı kırmızılıların kazandığı penaltının ardından maçın 30'uncu dakikasında sahadan çekildi.

Eski hakemler yorumladı! Galatasaray-Adana Demirspor maçında penaltı kararı doğru mu?

Müsabakada Oğuzhan Çakır düdük çalarken yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Volkan Ahmet Narinç üstlendi. VAR'da Jakob Alexander Sundberg, AVAR'da ise Murat Tuğberk Curbay görev aldı.

Eski hakemler yorumladı! Galatasaray-Adana Demirspor maçında penaltı kararı doğru mu?

Galatasaray-Adana Demirspor mücadelesinin tartışmalı penaltı kararını eski hakemler canlı yayında yorumladı. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un hakem programı beIN Trio'da Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşmasındaki tartışmalı penaltı kararı hakkındaki yorumlar şu şekilde:

Eski hakemler yorumladı! Galatasaray-Adana Demirspor maçında penaltı kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Bazı kararlar vardır, sübjektiftir. Türkiye ikiye bölünür, 'burada müdahale yeterliydi, yetersizdi' dersiniz. Bu, izahı mümkün olmayacak kadar açık bir hata. Semih top için ayağını yere koydu, ekstra olarak genişletmedi. Mertens topu kurtardıktan sonra, ayağının burnunun ucunu sürtecek, gelecek ve takacak. Hakemi aldatacak. Hakem buna penaltı çaldı. VAR incelemesi, kontrol yapıldığı esnada siz hakemin kararın yanlış olduğunu ispat edebilecek bir kanıtla ortaya çıkabiliyorsanız ve bu pozisyon aldatma ise hakemi monitöre davet edersiniz. Bu penaltının iptali, Mertens'in sarı kartla cezalandırılması gerekir. Hakem de VAR da sınıfta kalmış benim için. Çok net bir aldatma görüyorum ben.

Eski hakemler yorumladı! Galatasaray-Adana Demirspor maçında penaltı kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Ülkemizde, yurt dışında hakemlere sorsak yüzde kaç çıkar buna 'penaltı değil' diyenlerin oranı?

Bülent Yıldırım: Tamamına yakını.

Bahattin Duran: Ben de öyle diyorum.

Bülent Yıldırım: Belki Oğuzhan Çakır oy kullanır, 'penaltı' diye.

Eski hakemler yorumladı! Galatasaray-Adana Demirspor maçında penaltı kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Bu kadar açık, benim için bir aldatma bu. Mertens götürüyor ayağını. Semih ayağını yere koydu, Mertens gitti bileğini büktü ve ayağını ona vurdu. Benim için de net bir aldatma bir kere bu. Burada Adana Demirspor'un endirekt serbest vuruşla başlaması lazım. Mertens de sarı kart görmeli. Burada temaslı bir aldatma, öyle bir şey değil. Tamamen Galatasaraylı oyuncu penaltıyı almak için ayağını götürüyor, vuruyor ve hakemi de aldatıyor. Bu hakemi aldatmaya yönelik harekete çok güzel bir örnek. Burada VAR'ın da mutlaka müdahil olması gerekiyor. Onun için sordum. Yüzde kaç oranında buna 'penaltı değil' denir diye. Oğuzhan Çakır'ı bu sezon en çok eleştirdiğimiz konu şuydu; ceza sahası içinde karar vermiyor. Verirse yanlış çıkıyor ama genelde VAR'a kararı bırakıyor.

Eski hakemler yorumladı! Galatasaray-Adana Demirspor maçında penaltı kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Bir şeyi atlamayalım, bir FIFA hakemi önü bu kadar açıkken, bu açıdan pozisyonu takip ediyorken böyle bir kararı vermemesini beklerim. Tartışmasız, her şey önünde. Bütün şartlar oluşmuş, önü kapalı değil, uzak değil. 'Bu pozisyonu nereden izlemek istiyorsun' deseler, Oğuzhan Çakır 'şuraları boşaltın, önüm açılsın' der. Bütün koşullar oluşmuşken bu kararı vermesi hakem açısından kabul edilemez. UEFA'da da, seminerlerde de, artık eğitim paketinde de VAR'ı ikinci plana koydu UEFA. Bunu değerlendirirken VAR üzerinden olayı tartışmıyor. Biz problemlerimizi VAR üzerinden çözmeye baktığımız sürece bunları tartışmaya devam ederiz.

Eski hakemler yorumladı! Galatasaray-Adana Demirspor maçında penaltı kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Teşhislerimiz ve seçimlerimiz yanlış olduğu sürece hastalık giderek tedavisi mümkün olmaz bir aşamaya geliyor.

Eski hakemler yorumladı! Galatasaray-Adana Demirspor maçında penaltı kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Sahada hakemdir esas olan, kararı o verdiği sürece hiçbir tartışmaya mahal kalmaz. Hakem sahada vermedi, VAR'a kaldı. Orası daha vahim. VAR çağırdığında, 'hocam size oyuncunun ayağının yerinde olduğunu ve aralarında mesafe varken teması olmadığını göstereceğim' diyecek.

REKLAM - Türk Telekom
G.Saray maçı sonrası flaş sözler! "Utanç gecesi"
DİĞER
90'ların ünlü ismi dolandırıcıların hedefi oldu! Tayfun Duygulu: ‘Siber güvenliğim tehlike altında’
Öcalan'ın "PKK'yı fesih" çağrısı 4 grubu kapsayacak! Kandil YPG'yi sıkıştırıyor... DEM pazarlık kovalıyor | Ankara'nın planı ne?
G.Saray'a Portekizli stoper!
Dünya bu maçı konuşuyor! Kaos, skandal, inanılmaz...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şok F.Bahçe sözleri! "Şampiyonluk temposu değil" Şok F.Bahçe sözleri! "Şampiyonluk temposu değil" 08:55
G.Saray maçı sonrası flaş sözler! "Utanç gecesi" G.Saray maçı sonrası flaş sözler! "Utanç gecesi" 08:54
Bugünkü maçlar 10 Şubat 2025 Bugünkü maçlar 10 Şubat 2025 07:45
Barcelona Sevilla'yı deplasmanda bozguna uğrattı! Barcelona Sevilla'yı deplasmanda bozguna uğrattı! 01:41
Icardi'den 'dejavu' paylaşımı Icardi'den 'dejavu' paylaşımı 01:24
Icardi'den 'dejavu' paylaşımı Icardi'den 'dejavu' paylaşımı 01:11
Daha Eski
Barcelona Sevilla'yı deplasmanda bozguna uğrattı! Barcelona Sevilla'yı deplasmanda bozguna uğrattı! 01:07
Dünya bu maçı konuşuyor! Kaos, skandal, inanılmaz... Dünya bu maçı konuşuyor! Kaos, skandal, inanılmaz... 00:41
Dünya bu maçı konuşuyor! Kaos, skandal, inanılmaz... Dünya bu maçı konuşuyor! Kaos, skandal, inanılmaz... 00:29
Okan Buruk'tan Murat Sancak'a cevap! Okan Buruk'tan Murat Sancak'a cevap! 23:55
Sancak'tan Buruk'a sert sözler! Sancak'tan Buruk'a sert sözler! 23:55
Beşiktaş Arroyo transferini resmen açıkladı Beşiktaş Arroyo transferini resmen açıkladı 23:55