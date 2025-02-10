Eski hakemler yorumladı! Galatasaray-Adana Demirspor maçında penaltı kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Bazı kararlar vardır, sübjektiftir. Türkiye ikiye bölünür, 'burada müdahale yeterliydi, yetersizdi' dersiniz. Bu, izahı mümkün olmayacak kadar açık bir hata. Semih top için ayağını yere koydu, ekstra olarak genişletmedi. Mertens topu kurtardıktan sonra, ayağının burnunun ucunu sürtecek, gelecek ve takacak. Hakemi aldatacak. Hakem buna penaltı çaldı. VAR incelemesi, kontrol yapıldığı esnada siz hakemin kararın yanlış olduğunu ispat edebilecek bir kanıtla ortaya çıkabiliyorsanız ve bu pozisyon aldatma ise hakemi monitöre davet edersiniz. Bu penaltının iptali, Mertens'in sarı kartla cezalandırılması gerekir. Hakem de VAR da sınıfta kalmış benim için. Çok net bir aldatma görüyorum ben.

Bahattin Duran: Bu kadar açık, benim için bir aldatma bu. Mertens götürüyor ayağını. Semih ayağını yere koydu, Mertens gitti bileğini büktü ve ayağını ona vurdu. Benim için de net bir aldatma bir kere bu. Burada Adana Demirspor'un endirekt serbest vuruşla başlaması lazım. Mertens de sarı kart görmeli. Burada temaslı bir aldatma, öyle bir şey değil. Tamamen Galatasaraylı oyuncu penaltıyı almak için ayağını götürüyor, vuruyor ve hakemi de aldatıyor. Bu hakemi aldatmaya yönelik harekete çok güzel bir örnek. Burada VAR'ın da mutlaka müdahil olması gerekiyor. Onun için sordum. Yüzde kaç oranında buna 'penaltı değil' denir diye. Oğuzhan Çakır'ı bu sezon en çok eleştirdiğimiz konu şuydu; ceza sahası içinde karar vermiyor. Verirse yanlış çıkıyor ama genelde VAR'a kararı bırakıyor.