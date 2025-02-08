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Haberler Galatasaray Morata bize çok şey katacak

Morata bize çok şey katacak

Okan Buruk’un yardımcısı İsmael Garcia, “İyi bir enerji getirdi. Bize çok şey katacak. Sahada, bağlantı oyununda ekstra işler yapıp bize puanlar kazandıracak” dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Morata bize çok şey katacak

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un yardımcısı İsmael Garcia Gomez, İspanyol medyasından Marca'ya konuştu. Morata transferi hakkında açıklamalarda bulunan Garcia, şunları söyledi: "Gol atması için 21 dakika yetti. Alvaro'nun adaptasyonu, karakteri, sadeliği ve ilk dakikadan itibaren ortaya koyduğu enerji çok iyiydi. Bize de iyi bir enerji getirdi. Gaziantep'e gece geldi. Ertesi sabah grubun bir parçası oldu.

HEYECANLANDIRIYOR

İlk maçında yedek kulübesinden geldi ve aktifti. Bize çok şey katacak. Sahada, bağlantı oyununda ekstra işler yapıp bize puanlar kazandıracak. Bunu son iki yılda hem kulübünde hem de milli takımda gördük, bu açıdan çok gelişti. Victor Osimhen ile kuracağı bağlantı oyunu merakla bekliyoruz. Şimdiden heyecanlandıran bir ikili oldular. Álvaro'nun, takımın daha fazla hedefe ulaşması için büyümesine yardımcı olacağını umuyoruz."

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