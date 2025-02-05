TRANSFER HABERİ - Galatasaray Ndayishimiye için görüşmelere başladı!
Victor Nelsson'un Roma'ya gitmesiyle stopere takviye planlayan Galatasaray, daha önce Yeni Malatya ve Başakşehir'de oynayan Youssouf Ndayishimiye'yi listesine aldı. Sarı kırmızılılar, Nice ile görüşmeler başladı. İşte detaylar...
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Galatasaray, Ndayishimiye'nin kulübü Nice'le görüşmelere başladı.
Burundi'li yıldızın Nice'le Haziran 2027'ye kadar kontratı var.
Youssouf Ndayishimiye bu sezon 19 resmi maça çıkarken 1 gol attı.
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