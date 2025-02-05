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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray Ndayishimiye için görüşmelere başladı!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Ndayishimiye için görüşmelere başladı!

Victor Nelsson'un Roma'ya gitmesiyle stopere takviye planlayan Galatasaray, daha önce Yeni Malatya ve Başakşehir'de oynayan Youssouf Ndayishimiye'yi listesine aldı. Sarı kırmızılılar, Nice ile görüşmeler başladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray Ndayishimiye için görüşmelere başladı!

Cimbom'da gözler stopere çevrildi. Victor Nelsson'un Roma'ya gitmesi sonrası defans hattına takviye planlayan Galatasaray düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Ndayishimiye için görüşmelere başladı!

Sarı-kırmızılılar daha önce ligimizde Yeni Malatya ve Başakşehir formaları giyen Youssouf Ndayishimiye'yi gözüne kestirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Ndayishimiye için görüşmelere başladı!

Hem defansif orta saha hem de stoper olarak oynayan 26 yaşındaki futbolcu için harekete geçildi.

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