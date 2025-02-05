Galatasaray'da İlkay Gündoğan harekatı yeniden başladı!
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, deneyimli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ı yeniden gündemine aldı. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
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Bu transfer sonrası İlkay Gündoğan'ın takımdan ayrılacağı konuşuluyor.
Sarı-Kırmızılılar'ın gelişmelerden haberdar olduğu ve İlkay Gündoğan için yeniden harekete geçtiği öğrenildi.
İlkay'ın da Galatasaray'a transfer olmak için istekli olduğu belirtildi.
Manchester City ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki orta saha, bu sezon 31 karşılaşmada forma giyerken 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Almanya Milli Takımı'nda 82 maçta görev alan İlkay Gündoğan, 19 kez fileleri havalandırdı.
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan yıldız futbolcu, Manchester City dışında Barcelona, Dortmund ve Nürnberg gibi takımların formasını giydi.
Galatasaray'ın kadrosuna katmak için uğraş verdiği İlkay için şimdiye kadar 33.3 milyon Euro bonservis ücreti ödendi.
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