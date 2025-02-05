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Haberler Galatasaray Galatasaray'da İlkay Gündoğan harekatı yeniden başladı!

Galatasaray'da İlkay Gündoğan harekatı yeniden başladı!

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, deneyimli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ı yeniden gündemine aldı. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 06:50
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Galatasaray'da İlkay Gündoğan harekatı yeniden başladı!

Galatasaray'da transferin kapanmasına sayılı günler kala hareketli saatler yaşanıyor.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan harekatı yeniden başladı!

Takvim gazetesinin haberine göre, Sarı- Kırmızılılar'ın İlkay Gündoğan aşkı yeniden alevlendi.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan harekatı yeniden başladı!

Manchester City, Portekiz ekibi Porto'da forma giyen 23 yaşındaki İspanyol orta saha Nico Gonzalez'i kadrosuna kattı.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan harekatı yeniden başladı!

Bu transfer sonrası İlkay Gündoğan'ın takımdan ayrılacağı konuşuluyor.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan harekatı yeniden başladı!

Sarı-Kırmızılılar'ın gelişmelerden haberdar olduğu ve İlkay Gündoğan için yeniden harekete geçtiği öğrenildi.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan harekatı yeniden başladı!

İlkay'ın da Galatasaray'a transfer olmak için istekli olduğu belirtildi.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan harekatı yeniden başladı!

Manchester City ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki orta saha, bu sezon 31 karşılaşmada forma giyerken 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan harekatı yeniden başladı!

Almanya Milli Takımı'nda 82 maçta görev alan İlkay Gündoğan, 19 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan harekatı yeniden başladı!

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan yıldız futbolcu, Manchester City dışında Barcelona, Dortmund ve Nürnberg gibi takımların formasını giydi.

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