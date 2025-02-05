TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arnavut stoper! İlk temas kuruldu
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketlilik devam ediyor. Savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, aradığı ismi İtalya'da buldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Sarı-kırmızılılar milli futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray forvet hattını ise dünyaca ünlü golcü Alvaro Morata ile güçlendirdi.
Aslan, İspanyol yıldızı şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Sarı-kırmızılılarda Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata transferlerinin ardından gözler savunma hattına çevrildi.
İtalyan basını, Galatasaray'a sürpriz bir stoper iddiasında bulundu.
GALATASARAY'DAN ARDIAN ISMAJLI SÜRPRİZİ
Empoli'den Ardian Ismajli'yi istendiği yazıldı.
Empoli ile kontratı sezon sonunda bitecek Arnavut yıldızla temas kurulduğu vurgulandı.
Ardian Ismajli bu sezon Empoli formasıyla 24 maça çıktı.
Arnavut savunma oyuncusu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Ismajli'nin İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
28 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeriyse 6 milyon Euro.
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