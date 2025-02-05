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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arnavut stoper! İlk temas kuruldu

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arnavut stoper! İlk temas kuruldu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketlilik devam ediyor. Savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, aradığı ismi İtalya'da buldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 09:49
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arnavut stoper! İlk temas kuruldu

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için arayışlarına devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arnavut stoper! İlk temas kuruldu

Eksik bölgelerini güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, ilk olarak hücum hattını güçlendirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arnavut stoper! İlk temas kuruldu

Cimbom ilk olarak Eyüpspor forması giyen Ahmed Kutucu'yu renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arnavut stoper! İlk temas kuruldu

Sarı-kırmızılılar milli futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arnavut stoper! İlk temas kuruldu

Galatasaray forvet hattını ise dünyaca ünlü golcü Alvaro Morata ile güçlendirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arnavut stoper! İlk temas kuruldu

Aslan, İspanyol yıldızı şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arnavut stoper! İlk temas kuruldu

Sarı-kırmızılılarda Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata transferlerinin ardından gözler savunma hattına çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arnavut stoper! İlk temas kuruldu

İtalyan basını, Galatasaray'a sürpriz bir stoper iddiasında bulundu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arnavut stoper! İlk temas kuruldu

GALATASARAY'DAN ARDIAN ISMAJLI SÜRPRİZİ

Empoli'den Ardian Ismajli'yi istendiği yazıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arnavut stoper! İlk temas kuruldu

Empoli ile kontratı sezon sonunda bitecek Arnavut yıldızla temas kurulduğu vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arnavut stoper! İlk temas kuruldu

Ardian Ismajli bu sezon Empoli formasıyla 24 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arnavut stoper! İlk temas kuruldu

Arnavut savunma oyuncusu, gol ve asist katkısı üretemedi.

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