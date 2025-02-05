  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Gürcü stoper! Saba Goglichidze...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Gürcü stoper! Saba Goglichidze...

Alvaro Morata transferinden sonra savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, rotasını stoper transferine döndü. Sarı kırmızılıların radarında Gürcü oyuncu Saba Goglichidze olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 10:48
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Gürcü stoper! Saba Goglichidze...

Victor Nelsson'u satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Roma'ya gönderen Galatasaray, Danimarkalı stoperin yerine genç bir ismi gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Gürcü stoper! Saba Goglichidze...

Sarı kırmızılılar, Empoli forması giyen Saba Goglichidze için İtalyan kulübüyle temasa geçti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Gürcü stoper! Saba Goglichidze...

Sabah'ta yer alan haberde Cimbom'un, 20 yaşındaki futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu bildirildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Gürcü stoper! Saba Goglichidze...

Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen Saba, geçen sezon Empoli'ye transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Gürcü stoper! Saba Goglichidze...

Bu sezon düzenli olarak forma giyen 192 cm boyundaki futbolcu, hava hakimiyetiyle dikkat çekiyor.

REKLAM - Başka Bir Gün
G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! Eren Elmalı takasla gelecek
DİĞER
İskenderunspor-Trabzonspor maçı canlı izle! İskenderunspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
CHP'deki "ön seçim" savaşında Mansur Yavaş'tan "10 Şubat" hamlesi! Önünde 3 seçenek var... İmamoğlu ve Özel'in canını sıkan anket
F.Bahçe'ye sambacı sağ bek!
G.Saray'a Arnavut stoper! İlk temas kuruldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den 2 yıldıza resmi teklif! F.Bahçe'den 2 yıldıza resmi teklif! 10:47
Galatasaray'a Gürcü stoper! Galatasaray'a Gürcü stoper! 10:40
G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! Eren Elmalı takasla gelecek G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! Eren Elmalı takasla gelecek 10:31
Fenerbahçe - Erzurumspor maçı bilgileri Fenerbahçe - Erzurumspor maçı bilgileri 10:23
F.Bahçe'den Cengiz kararı! Transfer teklifi... F.Bahçe'den Cengiz kararı! Transfer teklifi... 10:22
Alperen'in sayıları yetmedi! Alperen'in sayıları yetmedi! 10:06
Daha Eski
Mustafa Eskihellaç Trabzonspor'da! İşte sözleşme süresi Mustafa Eskihellaç Trabzonspor'da! İşte sözleşme süresi 10:03
G.Saray'a Arnavut stoper! İlk temas kuruldu G.Saray'a Arnavut stoper! İlk temas kuruldu 09:49
İskenderunspor - Trabzonspor maçı detayları İskenderunspor - Trabzonspor maçı detayları 09:33
Joao Mario 2. golünü attı Joao Mario 2. golünü attı 08:51
O isme dikkat çekti: Futbolu unutmuştu O isme dikkat çekti: Futbolu unutmuştu 08:42
Bugün kimin maçı var? 5 Şubat Çarşamba futbol maçları listesi Bugün kimin maçı var? 5 Şubat Çarşamba futbol maçları listesi 08:12