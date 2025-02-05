TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Gürcü stoper! Saba Goglichidze...
Alvaro Morata transferinden sonra savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, rotasını stoper transferine döndü. Sarı kırmızılıların radarında Gürcü oyuncu Saba Goglichidze olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen Saba, geçen sezon Empoli'ye transfer olmuştu.
Bu sezon düzenli olarak forma giyen 192 cm boyundaki futbolcu, hava hakimiyetiyle dikkat çekiyor.
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