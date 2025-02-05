Galatasaray Gheorghe Hagi'nin doğum gününü kutladı

Galatasaray, 60 yaşına giren Rumen eski futbolcusu ve teknik direktörü Gheorghe Hagi'nin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Hagi'nin attığı gollerin yer aldığı video, "Bugün, Galatasaray formasıyla unutulmaz başarılara imza atan efsane oyuncumuz Gheorghe Hagi'nin doğum günü! Nice mutlu yıllara Hagi" notuyla paylaşıldı.
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Bugün, Galatasaray formasıyla unutulmaz başarılara imza atan efsane oyuncumuz Gheorghe Hagi'nin doğum günü! 💛❤️ Nice mutlu yıllara HAGI! 🔟 pic.twitter.com/RjpEgTbMGZ— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 5, 2025