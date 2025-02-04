  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Batshuayi'nin Galatasaray karnesi

Batshuayi'nin Galatasaray karnesi

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Frankfurt'a transfer olan Batshuayi'nin dikkat çeken karnesi. Belçikalı futbolcu 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi. GS HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 09:24
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Batshuayi'nin Galatasaray karnesi

Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, Galatasaray'da 30 resmi maçta görev aldı ve 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Uzun yıllardır Türkiye'de forma giyen Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'nin, Galatasaray macerası kısa sürdü. Sarı-kırmızılılar, Batshuayi'nin Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olduğunu açıkladı. Yaz transfer döneminde 1 Temmuz 2024 tarihinde takıma katılan 31 yaşındaki futbolcu, 217 gün sonra ayrıldı.

Süper Lig'de 18, UEFA Avrupa Ligi'nde 8, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2, TFF Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nda da 1'er olmak üzere toplam 30 resmi müsabakada görev alan Belçikalı futbolcu, 7 gol sevinci yaşarken, 2 de asist yaptı.

HATAYSPOR MAÇINDA SON DAKİKADA ATTI

Michy Batshuayi, Süper Lig'in ilk haftasında İstanbul'da Hatayspor oynadıkları müsabakanın son dakikalarında attığı golle Galatasaray'ın 2-1'lik skorla kazanmasını sağlarken, Bodrum FK mücadelesinde de 1-0'lık galibiyetin golünü kaydetti. Deneyimli futbolcu, Şampiyonlar Ligi elemelerinde İsviçre ekibi Young Boys ile deplasmanda yaptıkları maçta ise fileleri 2 kez havalandırdı.

3 BÜYÜKLERDE FORMA GİYEN İLK YABANCI FUTBOLCU OLDU

Batshuayi, Türkiye'de Galatasaray'dan önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giymişti. 31 yaşındaki futbolcu ayrıca 3 büyüklerde oynayan ilk yabancı futbolcu olarak tarihe geçti.

Michy Batshuayi; Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda ve Dries Mertens'ten sonra Galatasaray'ın 5. Belçikalı futbolcusu olmuştu.

Galatasaray, bu transferden 3 milyon Euro bonservis kazandı.

Ahmet Çakar: Osimhen çok yalnız
G.Saray'a 1.90'luk stoper!
DİĞER
Yeşilçam'ın efsane yıldızı Belkıs Dilligil'in kızı da çok ünlüymüş...İlk kez öğrenenler şoke oldu
CHP’de ‘ön seçim’ tartışması! Kulislerde bomba iddia: Mansur Yavaş Özel'e dosya verdi! İki itirazda bulundu
Buruk'tan flaş karar!
Cimbom'a stoper önerisi! Davinson Sanchez...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a 1.90'luk stoper! G.Saray'a 1.90'luk stoper! 09:42
Jose'den rotasyonlu kadro! Jose'den rotasyonlu kadro! 09:35
Kocaelispor - Net Global Sivasspor maçı ne zaman? Kocaelispor - Net Global Sivasspor maçı ne zaman? 09:27
Batshuayi'nin Galatasaray karnesi Batshuayi'nin Galatasaray karnesi 09:24
Maximin'den açıklama! Napoli'ye transferi... Maximin'den açıklama! Napoli'ye transferi... 09:16
Cimbom'a stoper önerisi! Davinson Sanchez... Cimbom'a stoper önerisi! Davinson Sanchez... 09:14
Daha Eski
"Rakibi darmadağın etti" "Rakibi darmadağın etti" 08:44
Bugün hangi maçlar var? 4 Şubat Salı Bugün hangi maçlar var? 4 Şubat Salı 08:10
G.Saray Nelsson'u Roma'ya kiraladı G.Saray Nelsson'u Roma'ya kiraladı 01:13
G.Saray Nelsson'u Roma'ya kiraladı G.Saray Nelsson'u Roma'ya kiraladı 01:05
Batshuayi'nin transferi açıklandı! Batshuayi'nin transferi açıklandı! 01:02
F.Bahçe'den G.Saray'a çarpıcı gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a çarpıcı gönderme! 01:02