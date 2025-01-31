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Haberler Galatasaray Morata geliyor

Morata geliyor

Sarı-kırmızılı takım, Milan’ın tecrübeli golcüsü Alvaro Morata ile görüşmelerine başladı ve olumlu adımlar attı. Yıldız futbolcunun transferi konusunda anlaşmanın yakın olduğu aktarıldı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Morata geliyor

son yıllarda kadrosuna dünyaca ünlü forvetleri getiren Galatasaray'da yeni bir yıldız daha gündeme geldi. Mauro İcardi ve Victor Osimhen'in ardından Milan'da oynayan Alvaro Morata da sarı-kırmızılı formaya yaklaştı. Galatasaray ile Milan'ın görüşmelere başladı ve olumlu adımların atıldığı vurgulandı. Aslan'ın transferde önemli mesafe kat ettiği ve anlaşmanın yakın olduğu bildirildi. 32 yaşındaki forvetin de sarı-kırmızılı takımda oynamaya sıcak baktığı dile getirildi.

BU SEZON 25 MAÇA ÇIKTI

Milan'la 2028'e kadar sözleşmesi bulunan İspanyol forvet, sezon başında A. Madrid'den transfer edilmişti. Milan'da bu sezon 25 resmi maça çıkan yıldız, 6 gol atarken 2 de asist yaptı. İspanya Milli Takımı'nın da kaptanlarından biri olan Morata, kariyeri boyunca elde ettiği başarılar ve üst seviyedeki kulüp performansıyla dikkat çekti.

MUHTEŞEM BİR KARİYER

Real Madrid altyapısından çıkan Morata, Avrupa'nın 5 büyük liginde önemli izler bıraktı. Real Madrid'de 2 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga, 1 UEFA Süper Kupası kazanan deneyimli yıldız, Juventus ile 2 Serie A ve 3 İtalya Kupası aldı. Chelsea ile de Avrupa Ligi kazanan Morata, İspanya Milli Takımı ile EURO 2024 ve 2023 UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon oldu.

İTALYA'DA SES GETİRDİ

Morata için Milan'la görüşmesi İtalya'da ses getirdi. Çizme basınında yer alan haberlerde, sarı- kırmızılıların İcardi ve Osimhen'in ardından yeni bir dünya yıldızını daha transfer edeceğine dikkat çekildi.

SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Alvaro Morata için Milan ile Galatasaray arasında yapılan anlaşmanın detayları da netleşti. Sarı-kırmızılılar dünyaca ünlü forveti satın alma opsiyonuyla beraber kiralıyor. Anlaşmaya göre satın alma opsiyonunun 8 imlyon euro olduğu belirtildi. Satın alma opsiyonunun zorunlu olup olmayacağıyla ilgili görüşmeler sürüyor.

YENİ ROTASI İSTANBUL OLACAK

Dünyaca ünlü forvet oyuncusu Alvaro Morata'nın artık İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İspanyol yıldızın İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi. Kariyeri boyunca Madrid, Londra ve Milano şehirlerinde yaşayan 32 yaşındaki Morata ve ailesinin yeni rotası Arupa'nın bir diğer büyük şehri İstanbul olacak.

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