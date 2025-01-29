Galatasaray Hakim Ziyech'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

Galatasaray Spor Kulübü, Hakim Ziyech'in sözleşmesinin karşılıklı olarak sonlandırıldığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Hakim Ziyech'in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, sosyal medya hesabından yayınladığı veda mesajında ise, "Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Hakim Ziyech! Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar" dedi.

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