TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Dries Mertens'in veliahtını buldu!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak tecrübeli yıldızı Dries Mertens'in alternatifini Napoli'de buldu. İşte detaylar...
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Sassuolo altyapısından yetişen ve 2023'te Napoli'ye katılan 2000 doğumlu yıldız, bu sezon 14 maça çıkarken 1 gol attı, 1 asist yaptı.
Raspadori, hücum hattında ofansif orta saha, kanat forvet ve forvet olarak görev yapıyor.
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