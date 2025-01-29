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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Dries Mertens'in veliahtını buldu!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Dries Mertens'in veliahtını buldu!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak tecrübeli yıldızı Dries Mertens'in alternatifini Napoli'de buldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Dries Mertens'in veliahtını buldu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yoğun bir mesai harcanıyor. İtalyan basınında çıkan haberlerde; sarı-kırmızılıların Napoli'den Giacomo Raspadori ile ilgilendiği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Dries Mertens'in veliahtını buldu!

Aslan'ın 38 yaşında olan Dries Mertens'e iyi bir alternatif aradığı ve rotasını tekrar Napoli'ye kırdığı dile getirildi. Raspadori'nin Galatasaray'ın transfer listesinde bulunduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Dries Mertens'in veliahtını buldu!

24 yaşındaki Raspadori'nin Napoli ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Dries Mertens'in veliahtını buldu!

Sassuolo altyapısından yetişen ve 2023'te Napoli'ye katılan 2000 doğumlu yıldız, bu sezon 14 maça çıkarken 1 gol attı, 1 asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Dries Mertens'in veliahtını buldu!

Raspadori, hücum hattında ofansif orta saha, kanat forvet ve forvet olarak görev yapıyor.

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