TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Dries Mertens'in veliahtını buldu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yoğun bir mesai harcanıyor. İtalyan basınında çıkan haberlerde; sarı-kırmızılıların Napoli'den Giacomo Raspadori ile ilgilendiği belirtildi.

Aslan'ın 38 yaşında olan Dries Mertens'e iyi bir alternatif aradığı ve rotasını tekrar Napoli'ye kırdığı dile getirildi. Raspadori'nin Galatasaray'ın transfer listesinde bulunduğu aktarıldı.