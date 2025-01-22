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Haberler Galatasaray Fırsat tepti!

Fırsat tepti!

Avrupa Ligi'nde 7. haftada Galatasaray evinde Dinamo Kiev'le 3-3 berabere kaldı. Ukrayna ekibi ilk puanını alırken sarı-kırmızılı ekip, puanını 13 yaptı. Maç içerisinde 3-1 öne geçen temsilcimiz üstünlüğünü koruyamadı ve ilk 8'i garantileme adına önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Aslan; 6. dakikada 1-0 öne geçti. Mertens'in kornerinde Sanchez çok iyi yükseldi, işi bitirdi. 22'de de ceza sahası dışından Abdülkerim Bardakçı'nın şutunda skor 2-0'a geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Fırsat tepti!

Avrupa Ligi'nde 7. haftada Galatasaray evinde Dinamo Kiev'le 3-3 berabere kaldı. Ukrayna ekibi ilk puanını alırken sarı-kırmızılı ekip, puanını 13 yaptı. Maç içerisinde 3-1 öne geçen temsilcimiz üstünlüğünü koruyamadı ve ilk 8'i garantileme adına önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Aslan; 6. dakikada 1-0 öne geçti. Mertens'in kornerinde Sanchez çok iyi yükseldi, işi bitirdi. 22'de de ceza sahası dışından Abdülkerim Bardakçı'nın şutunda skor 2-0'a geldi.

YARMOLENKO ETKİLEDİ

45'te Dinamo Kiev'de Vanat'ın golü geldi. Buyalskiy'nin pasında ceza sahasına hareketlenen Vanat, Muslera'nın yanından ağları sarstı: 2-1 52'de Estonyalı hakem Kristo Tohver VAR uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi, Osimhen skoru 3-1'e getirdi. 68'de bu kez Dinamo Kiev'in kornerinde arka direkte Yarmolenko golü yaptı: 3-2 Maçın kaderini etkileyen Yarmolenko 81'de kafa golüyle 3-3'ü buldu.

MUSLERA'YA TEPKİ

Dinamo Kiev karşısında kalesinde 3 gol gören Fernando Muslera'ya tribünlerde tepki vardı. Maçın son anlarında Uruguaylı kalecinin top ayağına geldiğinde ıslık sesleri yükseldi. Maç sonunda Muslera'nın çok üzgün olduğu görüldü. Okan Suruk öğrencisini teselli etti.

KAPTANA DESTEK

Cimbom'da ikinci golü atan Abdülkerim Bardkcı, Fernando Muslera'ya destek verdi. Abdülkerim, "Muslera, Galatasaray'ın efsanesidir. Çok sayıda kupa kazandı. Bir hata varsa, bu hepimizindir. Son dönemde çok koay gol yemeye başladık. elbette taraftarlarımız tepki gösterecek. Taraftar her zaman haklıdır. Elimizden geleni yapacağız" dedi.

"HEPİMİZ SORUMLUYUZ"

Maçta ilk golü atan Davinson Sanchez, 3-3'lük beraberliğin ardından konuştu. Kolombiyalı stoper, "Sonuç iyi değil. İşimizi iyi yaptık, iyi hazırlandık demenin bir faydası yok. Basit pozisyon vermemeliyiz. Yan hakem bayrağını kaldırmadıysa, top dışarıda mı değil mi emin değilsek son ana kadar mücadele etmeliyiz. Erkek adamız, sorumluluğumuzun bilincinde olmalıyız. Kimseyi suçlu göstermem. Hepimiz sorumluyuz. Savunma kötü, hücum kötü demek doğru değil. Genel bakmalıyız. Savunmada, hücumda hep beraber olmalıyız. Savunmacılar gol atabilir, hücumcular savunmaya yardım eder. Daha iyi mücadele edeceğiz" yorumunda bulundu.

STOPERLER YETMEDİ

Sarı-kırmızılı takımın stoperleri dün akşam yetmedi. Davinson Sanchez ile Abdülkerim ağları sarstı ve skor 2-0 oldu. Ancak maçın sonunda 3-3'lük beraberlik vardı. İkili kupadaki Başakşehir maçında da ağları sarsmıştı.

HAYAL KIRIKLIĞI

Avrupa Ligi'nde 4. golünü atan Victor Osimhen, "Hayal kırıklığı... Takım olarak sorumluluk almalıyız. Hatalarımızdan ders alıp önümüzdeki maçlara odaklanmalıyız" dedi.

VAR DOĞRUYU BULDU

51'de Kristo Tohver'in hatasında VAR doğruyu buldu. Cimbom'un kornerinde Barış Alper'in elle oynadığına hükmeden Tohver, 2. sarıdan kırmızı verdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası ise kart iptal oldu, penaltı kararına hükmedildi.

3 ŞUTTA 3 GOL ATTILAR

Dinamo Kiev bu sezon Avrupa Ligi'nde bir maçta ilk kez rakip filelere 3 gol bıraktı. 6 haftada 1 gol atabilen Ukrayna temsilcisi, dün akşam ilk 3 isabetli şutunda 3 gol çıkardı. Özzellikle Yarmolenko 2 golüyle rakipte yıldızlaşan isimdi.

UKRAYNA ŞANSSIZLIĞI

Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Avrupa kupalarında bir Ukrayna takımına karşı yine kazanamadı. Bugüne kadar 4 kez Ukrayna temsilcileriyle karşılaşan ve galip gelemeyen Galatasaray dün 3-1 öne geçtiği maçta kazanamadı.

ASİSTLERE DEVAM

Dries Mertens, asistlerine devam ediyor. Mertens, Avrupa Ligi'nde 7. maçında 6. asistini yaptı. Sanchez'in golünde kornerde ortayı yapan Belçikalı futbolcu, skor katkısını sürdürdü. Mertens'in Süper Lig'de de 9 asisti bulunuyor.

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